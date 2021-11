La remise Apple Pencil 2 passe à 100 $ + les étuis OtterBox, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont disponibles et mises en vedette par une remise Apple Pencil 2 100 $. C’est à côté réduction de 20 La collection d’étuis MagSafe pour iPhone 13 d’OtterBox et les nouveaux téléviseurs MQ6 AirPlay 2 de VIZIO à 152 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La remise Apple Pencil 2 baisse le prix à 100 $

Amazon propose désormais l’Apple Pencil 2 pour 100 $. Atteignant normalement 129 $, vous recherchez le deuxième meilleur prix à ce jour à 29 $ de réduction. Cette remise se situe à moins de 1 $ du plus bas historique enregistré en août.

Que vous ayez récemment acheté le nouvel iPad mini 6 ou l’un des produits phares de l’iPad Pro, l’intégration d’Apple Pencil 2 vous permet de tirer le meilleur parti de ce que iPadOS a à offrir. En plus d’un design rafraîchi qui s’enclenche magnétiquement sur le côté de votre iPad pour le chargement et le stockage, il mettra également à niveau votre jeu d’art numérique en même temps que la prise de notes et plus encore.

Si vous utilisez plutôt l’un des derniers iPad d’entrée de gamme d’Apple, Verizon reporte les remises sur l’Apple Pencil d’origine. Ayant été marqué jusqu’à 80 $, vous envisagez des économies de 19 $ par rapport à son prix de 99 $ et le meilleur prix de l’année. Mis à part la charge magnétique et la sensibilité à la pression améliorée, vous envisagez une grande partie de la même expérience de dessin, d’écriture et de croquis pour votre iPad que l’affaire principale.

OtterBox lance 20% de réduction sur la vente des étuis MagSafe pour iPhone 13

OtterBox lance aujourd’hui une nouvelle vente flash qui prend réduction de 20 une collection de ses étuis Symmetry Series pour les derniers iPhones et plus encore. Alors que vous examinez une série de nouveaux plus bas historiques parmi une collection d’offres différentes, notre premier choix est l’étui Symmetry Series + iPhone 13 Pro MagSafe sur 48 $. Par rapport aux 60 $ habituels qui deviennent rares, il s’agit de 12 $ d’économies, le premier rabais que nous ayons vu et le meilleur prix à ce jour.

Lancé plus tôt cet automne aux côtés de la nouvelle gamme iPhone 13, le dernier étui Symmetry Series + d’OtterBox arrive avec un design élégant qui offre une protection supplémentaire contre les chutes dans le mélange. En plus d’être composé à 50 % de plastique recyclé, il y a aussi un revêtement antimicrobien et une lèvre surélevée autour de l’avant et de l’appareil photo pour une couverture supplémentaire. Sans oublier la compatibilité MagSafe pour compléter le package. Plongez dans notre couverture de lancement

Économisez 152 $ sur les nouveaux téléviseurs MQ6 AirPlay 2 de VIZIO

Amazon propose désormais le téléviseur VIZIO MQ6 Smart 4K AirPlay 2 de 65 pouces pour 598 $. En offrant le tout premier rabais, vous envisagez des économies de 81 $ en plus d’un nouveau plus bas historique. Le modèle de 70 pouces est également en vente, avec 152 $ d’économies au 647 $ étiquette de prix.

Arborant plus de panneaux 4K de 70 pouces avec rétroéclairage LED à matrice complète, les derniers téléviseurs MQ6 de VIZIO arrivent tous avec une luminosité maximale de 300 nits. C’est aux côtés de la prise en charge HDR10+, Dolby Vision et HDMI 2.1 à coupler avec son moteur de jeu V. Vous envisagez également l’intégration d’AirPlay 2 à coupler avec ses fonctionnalités Chromecast.

