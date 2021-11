La remise du droit de timbre stimule l’activité immobilière de Kolkata

« Avec une dynamique d’achat soutenue, nous nous attendons à ce que l’offre accélère également, entraînant plus d’emplois et une plus grande prospérité », a déclaré Baijlal.

Kolkata et sa zone de développement municipal de Kolkata attenante (KMDA) ont été témoins de 4 683 documents de vente d’appartements enregistrés le mois dernier avec la remise du droit de timbre de 2% aidant les ventes. Cela a incité l’État à prolonger le remboursement de trois mois supplémentaires jusqu’en janvier 2022, ajoutant de la joie à la semaine de Diwali.

Selon un rapport de Knight Frank, bien qu’en octobre de cette année, le nombre d’actes de vente résidentiels enregistrés soit resté un peu inférieur à celui de septembre de cette année, la croissance en glissement annuel de 87 % a dépassé la croissance enregistrée le mois précédent. En septembre, 4 846 documents de vente d’appartements ont été enregistrés dans le grand Kolkata, contrairement à la tendance passée, lorsque la période des festivités de Durga Puja était témoin d’un manque d’action dans les activités commerciales.

Knight Frank a déclaré que la remise sur le droit de timbre avait été accordée et prolongée pour lutter contre le ralentissement économique de l’État à la suite de la pandémie induite par Covid-19. Cela a soulagé les acheteurs de maisons et a également stimulé les ventes de biens immobiliers. Cependant, l’avantage du rabais ne restera pas pour la fusion des terres contagieuses mais la réduction de 10 % des taux de cercle se poursuivra jusqu’en janvier de l’année prochaine.

Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank, Inde, a déclaré que le récent dynamisme du marché résidentiel de Kolkata est le résultat direct de la réduction des droits de timbre par le gouvernement du Bengale occidental en juillet de cette année. Ces stimulants de la demande ont un impact multiple, non seulement sur le secteur immobilier résidentiel, mais aussi sur l’économie dans son ensemble. « Avec une dynamique d’achat soutenue, nous nous attendons à ce que l’offre accélère également, entraînant plus d’emplois et une plus grande prospérité », a déclaré Baijlal.

En termes de tailles d’unités, les appartements de plus de 500 pieds carrés ont connu une croissance de 260% en glissement annuel, bien que les tailles d’appartements jusqu’à 500 pieds carrés aient enregistré une diminution en pourcentage de 23%. Les tailles d’unités de 500 à 1 000 pieds carrés et de 1 000 pieds carrés et plus ont enregistré une croissance annuelle de près de 260% pour chacune. Les unités de plus grande taille continuent d’être la saveur de la saison des fêtes et piquent l’intérêt des acheteurs de maison et des Indiens non-résidents.

Les mesures de stimulation de la demande sous la forme de taux d’intérêt bas sur les prêts immobiliers et de l’ambiance festive ont amélioré l’appétit des consommateurs pour l’achat de logements. Malgré la deuxième vague fatale plus tôt cette année et la peur de la troisième vague de la pandémie, les actes de vente résidentiels enregistrés au cours des dix mois de l’année civile 2021 ont doublé par rapport à 2020, selon le rapport.

