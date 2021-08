La remise du MacBook Air M1 enlève 249 $, et plus encore

in

Le week-end est arrivé, ainsi que les meilleures offres, qui sont titrées aujourd’hui par un notable 249 $ Remise MacBook Air M1. C’est aux côtés du chargeur officiel MagSafe d’Apple à un bas d’Amazon 30 $ et l’équipement Philips Hue HomeKit de 20 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le MacBook Air M1 bénéficie d’une remise de 249 $

Divers détaillants proposent désormais le dernier MacBook Air 13 pouces Apple M1 256 Go à partir de 750 $. Avec jusqu’à 249 $ d’économies, la remise d’aujourd’hui correspond au plus bas historique fixé une seule fois auparavant afin de proposer une offre de dernière minute pour la rentrée des classes à 50 $ sous notre mention précédente.

En amenant M1 à une construction sans ventilateur, parfaite pour l’emporter en déplacement ou l’utiliser loin du bureau, le dernier MacBook Air d’Apple offre tous les gains de performances que vous attendez. Centré autour d’un écran Retina de 13 pouces, il existe également une paire de ports Thunderbolt complétés par le Wi-Fi 6 ainsi que 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Un faible Amazon est une excellente occasion d’essayer le chargeur officiel MagSafe d’Apple

Amazon propose désormais le chargeur officiel Apple MagSafe pour 30 $. Après avoir chuté par rapport aux 39 $ habituels, vous envisagez un nouveau plus bas historique chez le détaillant avec 23% d’économies attachées.

MagSafe a été lancé l’automne dernier comme étant sans doute la caractéristique la plus déterminante des appareils de la série iPhone 12 avec la possibilité de recharger votre combiné à 15 W sans avoir à brancher un câble. S’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre smartphone, le chargeur officiel d’Apple offre tous les avantages d’un câble sans l’inconvénient d’être attaché au chargeur.

Économisez l’équipement Philips Hue HomeKit à partir de 20 $

Woot a lancé une vente Philips Hue qui propose une sélection d’éclairages et d’accessoires pour maison intelligente populaires de la marque dans un état remis à neuf certifié à partir de 20 $. Notre premier choix est le kit de base de projecteur extérieur Philips Hue Lily White and Color à 280 $. En baisse par rapport au prix initial de 340 $, vous envisagez l’une des premières remises de l’année, avec l’offre d’aujourd’hui vous permettant d’économiser 60 $ et marquant un creux en 2021.

Ce kit de démarrage extérieur étend votre installation Philips Hue à la pelouse avec trois lampes Lily White and Color. En vous connectant à Siri, Alexa et Assistant, vous pouvez apporter une touche de couleur au jardin, à la terrasse et à d’autres espaces extérieurs de votre maison.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Test du WD Black D30 : Stockage rapide et élégant pour console ou PC [Video]

Pourquoi devriez-vous rechercher Bluetooth sur votre prochain casque Xbox

Revue Roccat Syn Pro Air : EQ ajuste pour l’avantage concurrentiel [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :