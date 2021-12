La remise iPad mini 6 arrive à temps pour les vacances

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une rare remise sur l’iPad mini 6. De plus, vous pouvez économiser 130 $ sur l’iPad Pro 12,9 pouces tout en verrouillant un niveau record sur les nouveaux AirPods 3. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad mini 6 bénéficie d’une rare remise

Amazon propose désormais l’Apple iPad mini 6 Wi-Fi 256 Go pour 630 $. Atteignant normalement 649 $, vous recherchez un match du plus bas historique d’Amazon aux côtés de la remise assez rare en premier lieu. En tant que prix le plus bas depuis octobre, voici votre chance de bénéficier enfin d’une réduction pour les vacances.

Reprenant de nombreuses fonctionnalités de signature de ses dernières tablettes, le nouvel iPad mini 6 arrive avec un écran Retina bord à bord de 8,3 pouces ainsi que Touch ID dans le bouton d’alimentation. Il y a aussi le support Apple Pencil ajouté, avec la puce A15 Bionic alimentant toute l’expérience. Je suis moi-même un converti récent et j’adore le format compact. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, car notre examen des premières impressions note à quel point sa taille est parfaite sans sacrifier les performances.

Économisez 130 $ sur l’iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple

Au cas où vous auriez manqué la remise du Black Friday, Adorama propose actuellement le dernier modèle d’iPad Pro M1 12,9 pouces Wi-Fi 512 Go d’Apple pour 1 269 $. Atteignant normalement 1 399 $, vous recherchez le deuxième meilleur prix à ce jour à 130 $ tout en marquant le plus bas que nous ayons vu ce mois-ci. Vous pouvez également économiser sur d’autres modèles de 999 $, également.

Le dernier iPad Pro d’Apple offre l’expérience la plus convaincante à ce jour d’iPadOS avec une longue liste de fonctionnalités notables mises en évidence par un écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. C’est bien sûr accompagné d’une puce M1 pour alimenter l’expérience qui est soutenue par la connectivité Thunderbolt, le Wi-Fi 6, la prise en charge d’Apple Pencil et Face ID. Plongez dans notre examen pratique.

Marquez un plus bas historique sur les nouveaux AirPods 3 d’Apple

Amazon propose désormais les tout nouveaux Apple AirPods 3 pour 140 $. Atteignant normalement 179 $, nous avons vu une poignée de remises apparaître tout au long du Black Friday et de la grande saison des achats de vacances, mais celle d’aujourd’hui est la meilleure à ce jour. En retirant maintenant 39 $ du taux en vigueur, c’est 10 $ de moins que les mentions précédentes et un nouveau plus bas historique.

Les derniers écouteurs d’Apple viennent d’être lancés en octobre et arrivent notamment avec un boîtier repensé qui prend une page du livre de la version pro. Pendant que vous abandonnez les embouts en silicone, les AirPods 3 arrivent avec une grande partie du même support Spatial Audio, ainsi qu’une résistance à l’eau supplémentaire pour suivre les courses ou les entraînements. De plus, le nouvel étui de chargement MagSafe offre 30 heures d’écoute pour compléter l’ensemble.

