La remise M1 iMac enlève 100 $, et plus encore

Le week-end est arrivé et nous plongeons dans toutes les meilleures offres d’aujourd’hui avec une remise de 100 $ sur l’iMac M1 24 pouces. C’est aux côtés des modèles Apple Watch Seres 7 qui reviennent aux plus bas d’Amazon et des hubs Anker Thunderbolt 4 de 160 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iMac M1 24 pouces bénéficie d’une remise de 100 $

B&H propose désormais le dernier iMac M1 24 pouces d’Apple à 8 cœurs/16 Go/256 Go pour 1 599 $ en argent. Marquant l’un des meilleurs prix que nous ayons vus à ce jour, l’offre d’aujourd’hui est une remise solide de 100 $ par rapport à son taux courant habituel de 1 699 $ et bat également notre précédente mention Black Friday avec une remise supplémentaire de 50 $.

Le dernier iMac M1 d’Apple a été rafraîchi plus tôt cette année avec Apple Silicon sous le capot à côté d’un extérieur radicalement repensé. Basculant sur un écran 4K Retina avec True Tone et une caméra FaceTime 1080p, il y a six haut-parleurs capables de fournir une lecture Spatial Audio. Sans oublier une paire de ports Thunderbolt et 256 Go de stockage pour compléter le package avec 8 Go de RAM. Les modèles surélevés sont également dotés de la caractéristique unique d’une connectivité Ethernet supplémentaire dans le bloc d’alimentation. Regardez de plus près notre couverture des premières impressions, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Les modèles Apple Watch Seres 7 reviennent aux plus bas d’Amazon

Amazon propose désormais une sélection de tout nouveaux modèles Apple Watch Series 7, offrant certaines des toutes premières réductions de prix sur les styles en aluminium GPS standard. À partir de 379 $ pour les tailles de 41 mm, il s’agit de nouveaux plus bas historiques à 19 $ de réduction sur le taux en vigueur et dans la plupart des cas, les toutes premières démarques pour commencer.

En tant que dernier tracker de fitness à rejoindre la gamme, Apple Watch Series 7 arrive avec des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. En vedette par l’écran sensiblement plus grand, il y a maintenant une résistance à la poussière IP6X ajoutée à associer aux fonctions habituelles de suivi de la condition physique. Il existe également un nouveau mode de charge rapide, qui peut fournir une charge suffisante pour être porté toute la nuit en seulement huit minutes. Voici comment il se compare aux modèles de la génération précédente.

Économisez sur les hubs Anker Thunderbolt 4 à partir de 160 $

Aujourd’hui, Anker termine la semaine en lançant une nouvelle vente via sa vitrine officielle Amazon, en remettant une sélection de ses hubs Thunderbolt et USB-C dans le processus. Vous regardez une série de remises rares qui marquent les premières chances d’économiser ou qui correspondent aux plus bas historiques. En tête, nous avons la mini station d’accueil Anker PowerExpand 5-en-1 Thunderbolt 4 à 160 $. En baisse de 200 $, il s’agit de la toute première remise avec 20 % d’économies attachées.

Offrant une conception compatible avec les Mac, la mini station d’accueil Thunderbolt 4 d’Anker offre 85 W de puissance transmise à votre machine ainsi que trois ports Thunderbolt 4 supplémentaires. De plus, vous trouverez un emplacement USB-A pour ces connexions héritées. Bien que cela soit compatible avec les Mac M1, vous ne pourrez piloter qu’un seul écran. Nous avons détaillé à quel point cette offre était polyvalente dans notre examen Testé avec 9to5Toys plus tôt dans l’année, notant qu’il s’agit d’un moyen pérenne de mettre à niveau votre poste de travail.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Test XGIMI Aura : un projecteur à focale ultra-courte est-il la voie à suivre ? [Video]

Examen de l’Epos H3Pro Hybrid : la performance a un prix [Video]

Premières impressions du gameplay de Battlefield 2042 lors de la revue de presse [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :