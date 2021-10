La remise M1 iPad Pro est mise en ligne à 100 $ de réduction sur le modèle 12,9 pouces

Mardi offre un nouveau lot de remises qui sont en vedette par les bas d’Amazon sur les nouveaux iPad Pros M1 d’Apple à 100 $ de rabais. C’est aux côtés de la dernière vente d’accessoires iPhone d’Anker de 13 $ et la dernière Apple TV 4K à 160 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le nouvel iPad Pro M1 de 12,9 pouces d’Apple bénéficie d’une remise de 100 $

Amazon prend maintenant 100 $ de rabais une sélection du nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple à partir de 999 $ pour le modèle Wi-Fi 128 Go. Offrant un match du plus bas historique d’Amazon, vous recherchez le meilleur prix depuis plus d’un mois et une autre chance de voir de quoi il s’agit sur le dernier et le meilleur d’Apple dans le monde d’iPadOS.

Il y a tellement de fonctionnalités intéressantes sur le nouvel iPad Pro 12,9 pouces qu’il est difficile de trouver un point de départ. Toute la puissance de la nouvelle puce M1 sera certainement un point culminant pour beaucoup, bien que l’inclusion d’un écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz soit un autre avantage. Sans parler de sa connectivité Thunderbolt qui s’associe au Wi-Fi 6, à la prise en charge d’Apple Pencil et à Face ID pour compléter le poste de travail portable. Plongez dans notre examen pratique, puis dirigez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

La dernière vente d’accessoires pour iPhone d’Anker est lancée à partir de 13 $

La vitrine officielle d’Anker sur Amazon propose aujourd’hui son dernier lot de remises, avec les tout nouveaux écouteurs Soundcore Life P3 ANC qui ouvrent la voie à 68 $. Disponible dans cinq styles différents, vous paieriez normalement 80 $ pour les versions récentes avec l’offre d’aujourd’hui marquant la toute première remise et un nouveau plus bas historique.

Ils offrent des designs accrocheurs à associer à l’inclusion de la suppression active du bruit à un prix encore plus abordable. Les paramètres d’égalisation réglables dans l’application compagnon vous permettent de personnaliser le profil sonore et l’étui de charge compatible Qi offre jusqu’à 35 heures d’autonomie. Consultez notre couverture de lancement pour un examen plus approfondi.

Marquez un Amazon bas sur la dernière Apple TV 4K

Amazon propose désormais la nouvelle Apple TV 4K 32 Go avec Siri Remote pour 160 $. Atteignant normalement 179 $, l’offre d’aujourd’hui est un nouveau plus bas historique d’Amazon par rapport à la version récente et se situe à 1 $ du meilleur prix à ce jour chez n’importe quel détaillant.

En tant que dernier lecteur multimédia en continu d’Apple, Apple TV 4K est alimenté par la puce A12 Bionic pour offrir une lecture HDR et Dolby Vision à 60 FPS. Il existe une connectivité HDMI 2.1 pour tirer pleinement parti de ces spécifications, et la prise en charge du Wi-Fi 6 pour se coupler avec un port Ethernet intégré. Outre tous les accès habituels au service de streaming, il existe également Apple Arcade, la nouvelle fonctionnalité d’étalonnage de l’affichage et le support de la maison intelligente Thread. Sans parler de la toute nouvelle télécommande Siri dont les propriétaires raffolent. Regardez de plus près dans notre couverture pratique.

