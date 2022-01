La remise M1 Mac mini Amazon est en vigueur à partir de 649 $, et plus encore

Toutes les meilleures offres de mardi démarrent avec le dernier Mac mini M1 d’Apple pour 649 $ chez Amazon. C’est à côté d’un chargeur 100W USB-C GaN pour seulement 39 $ et cette collection de coques iPhone 12 de 37 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez sur le dernier Mac mini M1 d’Apple sur Amazon

Amazon propose actuellement le dernier Apple M1 Mac mini 256 Go pour 649 $. Atteignant normalement 699 $, vous recherchez le meilleur rabais depuis les fêtes de fin d’année à 50 $. Ceci est également assez notable dans la mesure où les récentes pénuries ont retardé la machine M1 d’entrée de gamme d’Apple jusqu’à la nouvelle année ou en rupture de stock. Le modèle élevé de 512 Go est également réduit à 829 $, en baisse par rapport à 899 $.

Offrant toute la puissance des autres machines M1 d’Apple, le dernier Mac mini arrive avec le design le plus compact du groupe avec la possibilité de choisir votre propre écran. Il contient jusqu’à 512 Go de stockage ainsi que 8 Go de RAM pour équilibrer la paire de ports Thunderbolt. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Procurez-vous un chargeur USB-C GaN de 100 W pour seulement 39 $

Monoprice propose actuellement son nouveau chargeur mural 100W 4 ports USB-C GaN pour 39 $. Atteignant normalement 65 $, vous bénéficiez de la première remise notable depuis son lancement à la fin de l’année dernière, tout en réalisant 40 % d’économies au cours du processus.

Rafraîchissant l’ensemble de votre configuration de charge avec un design compact, le dernier adaptateur secteur de Monoprice peut tout ravitailler, du MacBook Pro à l’iPhone et tout appareil se trouvant entre les deux. Sa puissance de sortie de 100 W est répartie sur quatre ports, dont une paire de slots USB-C pour compléter ses sorties USB-A de 30 W. Non seulement il est bien équipé dans le département d’alimentation, mais il ne fait qu’une fraction de la taille de la concurrence.

Économisez sur les étuis officiels d’Apple pour iPhone 12/Pro MagSafe

Amazon propose actuellement l’étui officiel en silicone MagSafe pour iPhone 12/Pro d’Apple pour 37 $ dans plusieurs styles. À 49 $ normalement, vous envisagez un nouveau plus bas historique de 23 % de réduction, tout en battant les mentions précédentes de plus de 3 $. L’étui en silicone officiel d’Apple enveloppe votre iPhone 12 ou 12 Pro d’une finition douce au toucher de qualité supérieure recouverte d’une doublure en microfibre à l’intérieur. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge de la charge MagSafe d’Apple ici.

Si vous préférez montrer l’apparence de votre téléphone iPhone 12/Pro mais que vous souhaitez tout de même bénéficier d’une certaine protection, l’étui transparent officiel d’Apple est également en vente. Passer à 37 $ chez Amazon, cela offre une grande partie du même statut bas historique que ci-dessus avec 23% d’économies attachées. Bien qu’il soit toujours aussi haut de gamme que l’offre en silicone ci-dessus, ce modèle arbore un design transparent avec un support MagSafe intégré.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Critique : Dell Ultrasharp Webcam contre Razer Kiyo Pro [Video]

NZXT Foundation PC Review : arrêtez de chercher un GPU et commencez à jouer [Video]

Critique : Beyerdynamic Pro X Series apporte du matériel audio professionnel aux créateurs [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :