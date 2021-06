La remise sur l’iPad Pro 12,9 pouces enlève 209 $ sur les modèles M1 d’Apple

Les meilleures offres en milieu de semaine sont arrivées aujourd’hui et se caractérisent par de rares remises sur les iPad Pros M1 11 et 12,9 pouces d’Apple jusqu’à 209 $ de rabais. C’est aux côtés des premières offres de Prime Day Anker de 13 $ et les écouteurs New Beats Flex à 39 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple bénéficie d’une rare remise de 209 $

Best Buy propose actuellement des remises alléchantes sur les derniers iPad Pros M1 dont le modèle Wi-Fi 12,9 pouces 512 Go à 1 190 $. Vous devrez peut-être faire défiler jusqu’à la section Options d’achat afin de sélectionner le modèle Open-Box Excellent état en vente. Atteignant normalement 1 399 $, l’offre d’aujourd’hui représente 209 $ d’économies tout en marquant non seulement l’une des toutes premières remises sur le plus grand des nouveaux iPad Pro M1, mais également le meilleur prix à ce jour. Vous pouvez également économiser sur les modèles 11 pouces.

En tant que dernière itération de la gamme de modèles d’iPad Pro d’Apple, la dernière version se distingue par l’inclusion nouvelle d’une puce M1 pour offrir des performances encore meilleures. Outre un port Thunderbolt complété par la connectivité Wi-Fi 6, vous regardez également le tout nouvel écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. Cela s’ajoute à toutes les fonctionnalités habituelles telles que la prise en charge d’Apple Pencil, Face ID et 512 Go de stockage. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Prime Day commence tôt pour Anker iPhone Essentials

Après avoir vu un grand nombre d’autres premières offres Prime Day être mises en ligne, Anker réalise maintenant des économies avec une collection de remises via sa vitrine officielle Amazon. Avec des offres sur tout, des essentiels pour iPhone et Android aux chargeurs solaires, projecteurs, etc., les prix commencent à 13 $. Notre premier choix est le pad Qi 3 en 1 Anker PowerWave pour 30 $. Atteignant normalement 36 $, l’offre d’aujourd’hui équivaut à la toute première baisse de prix que nous ayons vue à ce jour tout en vous faisant économiser 15 % pour marquer un nouveau plus bas historique.

Fournissant un bloc de charge Qi principal qui peut faire le plein d’un iPhone à 7,5 W aux côtés d’appareils Android à 10 W, il existe également un bloc secondaire de 5 W pour les AirPod et autres. De plus, pour compléter l’ensemble, vous recherchez également une station d’accueil à placer dans votre chargeur Apple Watch.

Le nouveau Beats Flex avec la puce W1 d’Apple tombe à 39 $

Amazon propose actuellement les écouteurs sans fil New Beats Flex 39 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 50 $, l’offre d’aujourd’hui est toujours l’une des premières remises que nous avons suivies sur les dernières nouveautés de Beats, bat notre mention précédente de 1 $ et marque un nouveau plus bas historique.

Parfait pour accompagner les courses d’été ou pour accompagner tous ces autres entraînements à venir, le New Beats Flex arbore un design autour du cou qui contient un microphone en ligne avec des commandes de lecture. Notamment, vous trouverez également la puce W1 d’Apple qui permet un couplage rapide avec jusqu’à 12 heures de lecture sur une seule charge. La résistance à l’eau et à la transpiration ajoutée est également une belle touche.

