La remise sur l’iPad Pro 2020 atteint 199 $, et bien plus encore

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par l’iPad Pro 11 pouces de la génération précédente d’Apple à 199 $ de rabais. C’est aux côtés de certains étuis officiels Apple iPhone 12/Pro à partir de 40 $ et un supplément 30% de réduction Accessoires iOttie. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad Pro 11 pouces 2020 d’Apple bénéficie d’une remise de 199 $

Best Buy propose actuellement l’iPad Pro 11 pouces d’Apple de 128 Go de génération précédente pour 600 $. En baisse par rapport au taux en vigueur initial de 799 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique ici, avec l’offre d’aujourd’hui représentant 199 $ d’économies tout en battant notre mention précédente de 49 $.

L’iPad Pro de génération précédente d’Apple offre un affichage bord à bord familier avec 11 pouces d’espace d’écran en plus de Face ID, de la connectivité USB-C et d’une autonomie de 10 heures. Vous profiterez également d’ajouts plus récents tels que des objectifs arrière de 12 et 10 MP soutenus par un scanner LiDAR, ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi 6 et plus encore. Ces remises sont idéales pour ceux qui n’ont pas besoin des derniers et meilleurs produits d’Apple et qui souhaitent profiter des économies tout en profitant pleinement d’iPadOS. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Économisez sur les coques officielles MagSafe pour iPhone 12/Pro

Amazon propose actuellement l’étui officiel Apple Leather MagSafe pour iPhone 12/Pro pour 50 $. Atteignant normalement 59 $, vous envisagez des économies de 9 $ pour marquer le meilleur prix à ce jour sur toute la gamme. L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre iPhone 12 ou 12 Pro d’un cuir spécialement tanné et fini, complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctionnalités de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge. Vous pouvez également rapporter à la maison l’étui officiel Apple Silicone iPhone 12/Pro pour 40 $.

Amazon bénéficie désormais d’une réduction supplémentaire de 30 % sur une sélection de supports de charge et de supports de voiture iOttie. La tête d’affiche est le support de charge iOttie iON Wireless Duo 15W Qi pour 35 $ dans divers styles. Atteignant normalement 50 $, l’offre d’aujourd’hui représente 30 % d’économies, se situe à moins de 3 $ du plus bas historique et est le deuxième meilleur prix à ce jour.

Le dernier support de charge d’iOttie offre un moyen de faire le plein de deux appareils à la fois avec un support Qi vertical, ainsi qu’un coussin secondaire sur le côté. Sa section de charge principale de 15 W peut alimenter votre smartphone dans les orientations portrait et paysage, et un chargeur secondaire de 5 W constitue un moyen pratique de recharger les AirPod et autres.

