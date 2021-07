La cotation stellaire de Zomato et son rallye ultérieur pourraient ne pas être encore terminés. (Photo : REUTERS)

La cotation stellaire de Zomato et son rallye ultérieur pourraient ne pas être encore terminés. La société de courtage et de recherche nationale JM Financial a lancé la couverture du géant de la technologie alimentaire nouvellement cotée Zomato avec une note d’achat et un prix cible de 170 Rs par action. Cela implique un potentiel de hausse de 26% par rapport aux niveaux actuels. « Zomato est prêt à tirer parti de l’opportunité de croissance décennale de l’écosystème de livraison hyperlocal à la demande de l’Inde. La société est un leader du marché de la livraison de nourriture verticale et (comme certains de ses pairs mondiaux) pourrait explorer les opportunités de croissance adjacentes », ont déclaré les analystes de JM Financial dans une note.

L’action Zomato se négocie à Rs 135 par action. En moins d’une semaine depuis sa cotation en bourse, Zomato affiche désormais une prime de 77% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 76 Rs par action. Les investisseurs semblent toujours être enthousiastes à l’égard des actions Zomato, même malgré le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala et Aswath Damodaran – professeur de finance à la Stern School of Business, NYU – ne brossent pas un tableau rose de la société en train de subir des pertes.

Millennials et GenZ pour aider Zomato à se développer

JM Financial, dans sa note, prévoit un CAGR des revenus de 46% au cours de l’exercice 2021-2026 et pense que Zomato atteindra la rentabilité opérationnelle d’ici l’exercice 2025. population gagnante et une pénétration du commerce électronique à croissance rapide au-delà des villes de niveau 1 », ont-ils déclaré. Pour l’activité Hyperpure de Zomato, JM Financial s’attend à une forte augmentation au cours des 5 prochaines années, en raison des avantages inhérents pour Zomato tels que l’accès à un marché adressable plus large et une fidélité accrue des restaurants ainsi que des clients.

Zomato pourrait devenir rentable d’ici 2025

Zomato n’a pas été en mesure de dégager des bénéfices à ce stade et cela continue de rester l’un des surplombs pour certains investisseurs. Les analystes de JM Financial estiment cependant que la société pourrait devenir rentable au cours de l’exercice 2024-25 sur la base de l’EBITDA en espèces. “Notre analyse suggère que la société peut devenir rentable au cours de l’exercice 25 sur une base d’EBITDA en espèces si elle atteignait des volumes de commandes annuels de 1 milliard (2,5 fois les niveaux de l’exercice 20) et une marge de contribution de ~ 21 Rs/commande”, ont-ils ajouté.

JM Financial valorise Zomato à 11x EV/ventes ajustées à partir de mars 2030 afin de mieux saisir le potentiel de croissance à long terme de l’entreprise. “Nous actualisons cette évaluation jusqu’en septembre 2022 pour dériver notre prix cible de Rs 170 par action et commencer avec une notation” ACHAT “”, ont-ils ajouté.

