La rémunération de 5,2 millions de dollars de Julie Wainwright, PDG de RealReal – WWD

Julie Wainwright, PDG de The RealReal Inc. et pionnière du luxe d’occasion, a vu sa rémunération augmenter de 5,5% à 5,2 millions de dollars pour 2020.

Mais la majeure partie de ce salaire dépendra de la façon dont l’entreprise navigue sur un marché difficile, encore compliqué par COVID-19 et, maintenant, une liste croissante de concurrents économes, y compris Poshmark et ThredUp, désormais publics.

En effet, la part du lion de la rémunération de Wainwright – 4,9 millions de dollars – est venue sous la forme d’attributions d’actions, dont la valeur ultime dépendra du cours de l’action de la société et des calendriers d’acquisition. Au-delà de cela, le PDG a reçu un salaire de 365 769 $.

La rémunération de Wainwright a été signalée vendredi soir dans le dépôt de procuration de la société auprès de la Securities and Exchange Commission, qui donne des informations aux actionnaires avant l’assemblée annuelle de la société le 15 juin.

Le PDG a un gros intérêt à voir le stock de RealReal augmenter. Elle détient 6,2 millions d’actions de la société, soit 6,7% de celles en circulation. À la capitalisation boursière actuelle de la société de 2,2 milliards de dollars, cette participation vaut 150 millions de dollars, sur papier.

Mais il y a, bien sûr, de nombreux autres investisseurs RealReal et au moins certains d’entre eux font entendre leur voix.

La circulaire de sollicitation de procurations et l’assemblée annuelle ne sont que deux des signes les plus évidents des allers-retours constants d’une société ouverte avec l’actionnaire – un groupe en constante évolution qui pourrait détenir l’action pendant des secondes ou des années et investir passivement ou de manière répétée la direction pour le changement. .

«Nous apprécions les commentaires de nos actionnaires», a déclaré la société d’occasion dans le proxy. «L’année dernière, nous avons invité 48 actionnaires représentant plus de 70% de nos actions institutionnelles en circulation à s’engager avec nous. Nous avons finalement tenu des réunions avec un quart de ces actionnaires, soit environ 16% des actions institutionnelles en circulation. Un sujet que plusieurs actionnaires ont suggéré de reconsidérer est notre norme actuelle de vote à la majorité pour les élections des administrateurs, que le comité de gouvernance et de nomination évaluera attentivement au cours de la prochaine année. Nous sommes impatients de dialoguer avec davantage d’actionnaires et d’entendre leurs points de vue sur ce sujet et sur d’autres sujets au cours de l’année à venir. »

La plupart des entreprises de mode et des détaillants publics publient leurs procurations au printemps, ce qui conduit à un détail annuel de la rémunération des dirigeants. Cette année, le PDG de Walmart Inc., Doug McMillon, mène le groupe de rémunération avec une rémunération, y compris des actions, de 22,6 millions de dollars.

Plus de WWD:

Qu’est-ce que la mode sort du jeu?

Les acquisitions de luxe ne font que commencer alors que les grands acteurs se consolident: HSBC

Wall Street parie plus gros sur l’ESG alors que la durabilité prend de l’ampleur