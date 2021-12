La renaissance d’Alex Oxlade-Chamberlain à Liverpool a rendu Jurgen Klopp « vraiment heureux » avec l’ancienne star d’Arsenal dans « un bon endroit » après l’enfer d’une blessure précédente

Liverpool a dû creuser profondément dans son équipe cette saison au milieu de problèmes de blessures et, plus récemment, d’absences de COVID-19.

Jurgen Klopp a appelé les joueurs marginaux à jouer un rôle important pour suivre le rythme de leurs rivaux en Premier League et également assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Klopp a salué Oxlade-Chamberlain pour sa forme récente

Divock Origi a intensifié ses efforts lorsqu’il a été appelé, tout comme Alex Oxlade-Chamberlain.

The Ox a commencé les trois derniers matchs pour Liverpool, jouant 20 fois au total cette saison, et a reçu d’énormes éloges de la part de son manager.

« C’est à peu près le meilleur Oxlade depuis que je suis ici », a déclaré Klopp avant le voyage de dimanche à Tottenham.

« Je sais qu’il a été plus spectaculaire à certains moments, marquant contre City et de très bons buts, mais c’est une qualité complètement nouvelle.

« Calmer le jeu, savoir quand sprinter avec le ballon, quand tirer.

« Être impliqué dans toutes les différentes choses sur le terrain est une étape énorme et je suis vraiment heureux avec Ox en ce moment et j’espère que c’est comme ça. »

Alors, qu’est-ce qui a motivé la renaissance d’Oxlade-Chamberlain à Liverpool ?

Pour commencer, il a été capable de rester en forme le plus longtemps pendant son séjour chez les Reds.

Depuis qu’il a rejoint Arsenal en 2017, pour 35 millions de livres sterling, il a été absent pendant 74 matchs en raison d’une blessure.

Oxlade-Chamberlain a déjà fait 20 apparitions cette saison

Maintenant, cependant, le joueur de 28 ans n’est plus blessé depuis décembre 2020 et son travail sur le terrain d’entraînement a clairement porté ses fruits.

De nouveaux aspects de son jeu ont fait de lui un outil essentiel pour Klopp alors que Liverpool cherche à récupérer ses couronnes en Premier League et en Ligue des champions.

Il a déclaré: « Je suis dans une bonne position en ce moment mais je suis aussi réaliste et je comprends que la seule façon de garder ma place dans un club de haut niveau comme Liverpool est de continuer à bien performer et d’arriver à un point où le manager vraiment fait confiance à ce que vous allez produire.

« Semaine après semaine, c’est aussi simple que cela. Cela a été vraiment agréable d’être impliqué et d’avoir participé à de bonnes performances récemment, mais j’espère que nous remettrons bientôt les garçons en forme et que nous aurons à nouveau plus d’options.

« C’est alors que cela dépend un peu du manager et de ce qu’il voit pour des jeux spécifiques. »

Oxlade-Chamberlain n’a plus que 18 mois de contrat

Oxlade-Chamberlain est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine et il a été lié à un départ du club en janvier.

Avec des joueurs prêts à se diriger vers la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que la menace toujours présente du coronavirus, il est peu probable qu’il soit autorisé à partir.

« Je pense que c’est une situation tout à fait normale », a déclaré Klopp. « Il s’agit de ce qui a du sens pour les deux parties dans six ou 18 mois ou quoi que ce soit. Mais ce n’est pas du tout important pour le moment. En ce moment, ce qui est important, c’est comment contribuez-vous lorsque vous jouez ? C’est la seule chose.

À 28 ans, nous pouvons encore nous attendre à en voir beaucoup plus d’Oxlade-Chamberlain et les semaines et mois à venir seront essentiels pour déterminer son avenir à Liverpool.