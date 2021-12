La renaissance d’Alicia Machado

.

Alicia Machado a mille raisons de se réjouir et c’est exactement ce qu’elle fait. Depuis qu’il est devenu le vainqueur de l’émission de téléréalité « La Casa de los Famosos » de Telemundo, le Vénézuélien de 45 ans est heureux et reconnaissant d’avoir remporté tant de batailles dans la vie.

Son apparence renouvelée – qui selon son témoignage est due à une grande discipline pour faire de l’exercice et manger sainement – et de nouveaux projets professionnels, l’ont resplendissante. Dans chacune de ses présentations, elle a captivé les yeux avec les tenues et l’attitude de toute une Miss Univers.

« RECONNAISSANT, c’est ce que je ressens. Chérie, aimée et appréciée. Merci de m’avoir aidé à construire une nouvelle version de moi-même ! #LaCasaDeLosFamosos. Je vous promets que nous aurons d’excellentes nouvelles à partager avec vous avant la fin de l’année dans le domaine professionnel. Nous travaillons déjà au lancement de mon site officiel avec mon parfum, ma palette de maquillage et mille autres choses, et en janvier la première attendue de mon monologue. AIMEZ-LES », a-t-il écrit, anticipant ce qui semble être une future récolte de succès.

Et bien que sa romance avec son ancien partenaire de prison Roberto Romano n’ait pas duré, la reine de beauté a clairement indiqué qu’elle se sentait plus heureuse et plus autonome que jamais.

« La véritable autonomisation des femmes réside dans nos actions plus que dans nos paroles. Savoir discerner ce que l’on veut et ce dont on a besoin dans sa vie est déterminant. Attention 2022 que j’aille avec tout, plus sûre de moi que jamais, reconnaissante de l’amour de mon public, célibataire, au cœur blindé et vacciné. Que rien ne nous arrête ! », a-t-elle écrit après avoir annoncé de manière très subtile que sa romance avec l’acteur de 59 ans était terminée.

Sa silhouette élancée et toute l’affection que son fidèle public lui exprime au quotidien ont rehaussé l’estime de soi de la présentatrice de télévision, qui déclare se sentir belle et prête à continuer à se battre.

Rappelons que Machado est une véritable guerrière, puisqu’elle a vaincu le cancer du sein à deux reprises : d’abord en 2013, puis en 2019, lorsqu’elle a été contrainte de subir un nouveau traitement après la réapparition de la maladie redoutée dans son organisme.

« Quand sans raison ni raison vous vous sentez belle ! Bonne nuit à mes amants malveillants ! Mon énergie continue dans la renaissance qui vient de tourner un an de plus ou un an de moins pour laisser derrière vous ce qui vous a rendu léthargique. Joyeux anniversaire à moi », a-t-il écrit à ses plus de 1,8 million de followers sur Instagram.

Pour l’instant, Machado se concentre sur le partage avec ses proches et sur la réussite de la prochaine première de son Monologue Yo si soy Kbn @, qui l’emmènera à Houston, New York et Porto Rico à partir du 29 janvier.

« Bonjour. À reculons ou pour prendre de l’élan… Je continue d’étudier et d’étudier pour la première de mon monologue #YoSiSoyArrecha #YoSiSoyCabrona », a-t-il posté.

Et bien sûr, la pièce maîtresse de tout son bonheur aujourd’hui est sa fille de 11 ans, Dinorah Valentina, qui l’a accompagnée dans ses différents engagements.

« Tu es ma lumière, mon fil de terre. Ma fille je suis si fière de toi. Je t’aime. Ma fille toujours ensemble, nous sommes invincibles ! », étaient les mots tendres qu’il lui a dédiés.

Bref, le Vénézuélien est devenu un exemple d’auto-amélioration.