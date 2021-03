La renaissance de la plus grande ferme de sériciculture d’Asie à Odisha

Petit district d’Odisha, Jajpur abrite également Gopalpur Tassar Fabrics, l’un des principaux centres de production de Tassar du pays.

Par le Dr Yatharth Kachiar

L’Inde est le deuxième producteur mondial de fils de soie après la Chine. En 2017-2020, le gouvernement indien a alloué Rs 2161,68 crore dans le cadre de son programme du secteur central ‘Soie Samagra ‘ pour promouvoir la production de soie. Avec son riche héritage de culture tassar et ses vastes ressources forestières, l’Odisha est l’un des États les mieux adaptés pour diriger le pays dans la sériciculture et la production de soie tassar. En collaboration avec la TATA Steel Foundation, l’administration du district de Jajpur (Odisha) relance la plus grande ferme séricicole d’Asie à Sukinda. Pour assurer un avenir sûr et résilient aux communautés autochtones impliquées dans la sériciculture, l’administration du district s’est associée à Mme Archana Soreng, membre du groupe consultatif jeunesse du Secrétaire général des Nations Unies sur le changement climatique pour la promotion des moyens de subsistance basés sur les PFNL dans le district.

Petit district d’Odisha, Jajpur abrite également Gopalpur Tassar Fabrics, l’un des principaux centres de production de Tassar du pays. Les célèbres tissus Gopalpur Tassar, connus pour leurs fils artistiques filés à la main et enroulés à la main, ont reçu l’étiquette d’indication géographique (IG) du gouvernement central en 2009. Après sa renaissance, la ferme de sériciculture de Sukinda s’étend sur une superficie de 298 hectares. parc de démonstration et pôle de sériciculture leader du pays. Il disposera d’installations de filature et de bobinage de classe mondiale, d’une banque de cocons et d’une plantation de haute qualité pour l’élevage de vers à soie, selon les responsables du district. Des technologies de pointe telles que le géorepérage et la technologie des drones sont utilisées pour assurer une démarcation, un suivi, un suivi et une capture appropriés de l’activité des plantations par étapes.

De plus, en tirant parti de la technologie et des meilleures pratiques agricoles, l’administration de Jajpur fait la promotion de la sériciculture à une échelle intensive à Sukinda pour assurer l’élévation socio-économique des familles impliquées dans l’industrie de la sériciculture. En tant qu’industrie artisanale à forte intensité de main-d’œuvre et basée sur l’agriculture, l’élevage de Tassar à Sukinda est principalement pratiqué par des personnes appartenant à des couches pauvres et socialement arriérées de la société qui dépendent de l’utilisation de la biodiversité pour leur subsistance. L’industrie est connue pour fournir des emplois indirects à un nombre égal de bobineurs, de filateurs et de tisserands.

En assurant des liens en amont et en aval dans les activités avant et après le cocon, la ferme de sériciculture de Sukinda doublera le revenu familial et assurera un revenu durable tout au long de l’année pour les familles impliquées dans cette industrie. Il générera également des emplois pendant les différentes phases de la production de la soie grâce à la plantation économique, aux activités de cultures intercalaires, à la production de cocons, au bobinage, au filage, au tissage et au renforcement des capacités. Les groupes d’entraide pour les femmes (SHG) sont particulièrement encouragés à diriger la maintenance opérationnelle du site afin de stimuler l’inclusion du genre et l’autonomisation des femmes.

Le projet jouera également un rôle essentiel dans la promotion et la préservation de la biodiversité et de l’équilibre écologique de la nature en créant des forêts grâce à la plantation massive de plantes hôtes indigènes Arjun et Asan. La destruction des habitats naturels de la variété de ver à soie Sukinda, Sukinda Ecorace, en raison du stress anthropique, a affecté la taille de sa population. L’activité de régénération forestière contribuera également à faire revivre cette espèce menacée.

Jusqu’à récemment, la sériciculture était considérée comme une activité subsidiaire dans le pays. Cependant, les progrès de la technologie ont permis de la pratiquer à une échelle intensive. La forte demande de soie et de produits en soie au niveau mondial a rendu l’industrie de la sériciculture capable de générer des revenus adéquats pour les personnes impliquées dans l’ensemble de son système de chaîne de valeur. Le scénario mondial actuel indique les énormes opportunités pour l’industrie indienne de la soie. La demande internationale de soie s’accompagne d’une croissance de la consommation intérieure due à l’augmentation de la population de la classe moyenne. Sans surprise, l’Inde est le plus grand consommateur de soie au monde. Il est essentiel que l’Inde saisisse cette opportunité dans le domaine de la sériciculture dès que possible. Le projet de relance de la ferme séricicole de Sukinda par l’administration du district de Jajpur est une étape positive.

Cependant, malgré l’intention positive et la volonté administrative, la croissance de l’industrie de la sériciculture à Jajpur ne sera pas sans défis. L’un des principaux défis pour l’administration du district est l’intérêt limité des jeunes pour la pratique de la sériciculture tassar. Il est impératif d’attirer les jeunes vers ce métier séculaire pour le développement à long terme et durable de l’industrie séricicole. Un autre défi possible est la commercialisation des produits à base de Tassar, en particulier lorsque les produits complémentaires et de substitution se font concurrence pour enlever la part de marché de Tassar. Néanmoins, si elle était mise en œuvre méticuleusement, la relance de la ferme de sériciculture Sukinda à Jajpur serait un pas de géant pour l’Inde dans la production de fil enroulé Tassar qui pourrait éventuellement remplacer le fil chinois sur le marché mondial.

(L’auteur est une chercheuse indépendante. Elle est également doctorante de JNU, New Delhi. Twitter: @YKachiar. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique du Financial Express Online.)