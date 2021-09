La renaissance de Mario Götze

19/09/2021 à 8h15 CEST

Le milieu de terrain du PSV Mario Götze a marqué un but et délivré une passe décisive en le nul (2-2) contre la Real Sociedad par Imanol Alguacil lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Après une saison dans et hors du onze, en 2021/22 il a été consolidé par la main de Schmidt : a cinq buts et quatre passes décisives en 12 matchs.

L’allemand qui il n’a pas eu de régularité en raison de problèmes physiques ces dernières années et son plafond de croissance a été ralenti depuis qu’il a quitté Dortmund comme l’une des grandes promesses, semble avoir trouvé son point idéalement. C’est la première fois qu’il marque et assiste dans un match européen depuis octobre 2013, lorsqu’il l’a fait avec le Bayern contre Viktoria Plzen..

1+1 – Mario Götze a à la fois marqué et aidé un but lors de la phase principale d’un tournoi européen pour la première fois depuis octobre 2013 (pour le FC Bayern Munich contre Viktoria Plzen). Renaissance. pic.twitter.com/RN7iCWYJut – OptaJohan (@OptaJohan) 16 septembre 2021

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a disputé un total de 37 matchs avec l’équipe néerlandaise à ce jour, où il a marqué 11 buts et distribué 11 passes décisives.. Il est revenu dans l’équipe du Signal Iduna Park après être passé de haut en bas au Bayern et une série de problèmes physiques et de santé qui l’ont constamment éloigné du terrain ont été déterminants dans sa carrière.

Victime de ses propres maux physiques

Götze est, sans aucun doute, l’un des talents les plus malmenés par des problèmes physiques pendant une grande partie de sa carrière. Il y a maintenant trois ans, les services médicaux ont détecté un trouble métabolique qui l’a éloigné du football professionnel pendant quelques mois, était une fois revenu dans son équipe à domicile après son passage au Bayern.

L’ancien joueur de l’équipe bavaroise est également allé au football néerlandais à coût nul la saison dernière et semble s’être réconcilié avec le football. Son grand moment personnel a été, sans aucun doute, le but qu’il a marqué pour l’Allemagne lors de la finale de la Coupe du monde 2014, qui a fini par s’emparer du titre en battant l’Argentine de Leo Messi.