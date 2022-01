La renaissance numérique de l’Inde – The Financial Express

La pandémie a poussé les gens à dépendre d’Internet à des niveaux sans précédent

Par Mihir Shah

Après avoir surmonté les multiples vagues de la pandémie et dépassé le milliard de vaccins, nous sommes mieux placés pour faire face à la situation, tout en veillant à ce que l’économie reprenne son plein essor. L’année 2022 pourrait à bien des égards être l’année d’un rétablissement complet.

La pandémie a augmenté de façon exponentielle la consommation de contenu via les appareils connectés. Cela a fait passer l’industrie du push au pull, avec davantage d’activités économiques et de loisirs en ligne. C’est un moment BC-AC (avant et après Corona) dans l’histoire du pays, une ère qui marque la renaissance numérique de l’Inde, aidée par une connectivité haut débit à faible coût mais haut débit, et une infrastructure de paiement transparente et sécurisée, le tout soutenu par des primaires et marchés de capitaux secondaires.

Gros en vidéo

La vidéo restera le principal cas d’utilisation pour la consommation de données. Le marché indien des revenus publicitaires vidéo en ligne a dépassé la barre du milliard de dollars cette année. Au cours des 24 derniers mois, outre YouTube, Facebook et les grandes marques BVOD directes aux consommateurs, nous avons vu de nouvelles catégories d’acteurs AVOD étendre le marché. Les plates-formes vidéo courtes sont un succès dans l’Inde rurale et servent de moyen important aux annonceurs d’atteindre le public sur ces marchés.

De même, les opérateurs de télécommunications qui s’avèrent être de futurs gardiens de contenu cherchent maintenant lentement à monétiser leur portée. Au fur et à mesure que ces acteurs de divers segments de services AVOD prennent de l’ampleur, le marché de la publicité vidéo en ligne continuera de se développer. Sur la SVOD, les offres groupées de télécommunications subventionnées ainsi que les investissements croissants dans le contenu original local ont ouvert l’opportunité du marché des abonnements. D’ici 2026, l’Inde comptera plus de 200 millions d’abonnements directs à la SVOD ou, disons, un abonné haut débit sur quatre paiera pour le divertissement en ligne et le contenu sportif.

Le modèle vidéo traditionnel a été bouleversé. L’Inde compte aujourd’hui 130 millions d’abonnés actifs à la télévision payante. Dans l’ordre naturel des choses, il n’y a aucune raison pour que l’audience de la télévision ne passe pas à 200 millions de foyers au cours des cinq prochaines années ; mais l’industrie est entravée par des réglementations, obligeant les radiodiffuseurs à déplacer le contenu en ligne ou vers des plateformes en clair.

Ce que réserve 2022

Nous voyons le marché global de la diffusion, y compris la télévision et la vidéo en ligne, croître à un TCAC de 9,5 % au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 18 milliards de dollars d’ici 2026. Une économie dynamique entraînera des revenus publicitaires à la fois pour la télévision et la vidéo en ligne. Cependant, la croissance des revenus d’abonnement pour le secteur proviendra en grande partie de la vidéo en ligne.

L’évolution du paysage vidéo sera déterminée par les investissements dans le contenu. Pendant la pandémie, alors que la télévision et les films se débattaient, les plates-formes vidéo en ligne étaient agressives et ont acquis de nouveaux contenus et droits sur des films avec des fenêtres d’abord numériques. Depuis 2019, la contribution de la vidéo en ligne aux investissements totaux dans le contenu de l’industrie, y compris la télévision et les films, a presque doublé. L’investissement global dans le contenu dans ces secteurs dépassera le niveau de 2019 l’année prochaine.

Au fur et à mesure que le marché s’étend, nous continuerons de voir plus de consolidation, en particulier dans le secteur de la télévision traditionnelle ; mais, dans le même temps, l’entrée de nouveaux acteurs étrangers continuera d’élargir le gâteau vidéo et la part de la vidéo en ligne.

Au-delà du contenu professionnel, nous avons assisté à une explosion du contenu généré par les utilisateurs, grâce à une multitude de services vidéo courts locaux qui identifient de nouvelles cohortes d’audience et créent un engagement beaucoup plus profond dans l’Inde rurale. Au cours des 18 derniers mois, ces plates-formes ont collectivement obtenu près de 2 milliards de dollars d’investissements ; une grande partie est utilisée pour alimenter l’économie des créateurs en plein essor de l’Inde.

En 2022, les droits de trois propriétés de cricket de renom – ICC, IPL et BCCI domestique cricket – vont être renouvelés. La valeur finale et la propriété de chacun de ces droits pourraient modifier la dynamique commerciale et la hiérarchie actuelle des acteurs de la télévision et de la vidéo en ligne.

Sur le front de la distribution, le haut débit à domicile en fibre et la 5G accéléreront la croissance des appareils de télévision connectés et de la publicité CTV, ainsi que les opportunités d’abonnement pour les services OTT premium. La concurrence dans les télécommunications évolue pour s’emparer du vaste bassin du marché des téléphones multifonctions en regroupant une pléthore de services dans des smartphones à bas prix dotés d’une puissance de calcul élevée. Cela permettra de nouveaux cas d’utilisation des données, tout en élargissant également la TAM pour les segments émergents tels que les jeux, les courtes vidéos, la musique, l’edtech et la fintech.

L’auteur est vice-président, Media Partners Asia

