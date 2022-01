La rencontre de deux étoiles pourrait expliquer un incroyable flare dans le ciel

01/08/2022 à 21:21 CET

Une étoile nouveau-née qui a filé devant une autre jeune étoile a déclenché une explosion cosmique qui a commencé il y a près d’un siècle et qui est toujours aussi forte aujourd’hui.

À la fin de 1936, une étoile faible de la constellation d’Orion a commencé à briller dans notre ciel et, peu de temps après, elle a brillé plus de 100 fois plus. Seuls les télescopes pouvaient détecter l’étoile avant l’explosion, mais après, l’étoile était si brillante qu’elle était visible à travers de simples jumelles. L’étoile a même illuminé une partie du nuage interstellaire auparavant sombre appelé Barnard 35 qui a vraisemblablement donné naissance à l’étoile.

Étonnamment, la star, maintenant appelée FU Orionis, brille toujours presque aussi fort aujourd’hui, 85 ans plus tard. ça veut dire l’étoile ce n’était pas une supernova, une explosion stellaire qui disparaît rapidement de la vue. Mais la cause exacte de l’épidémie de longue date est un mystère.

Désormais, les simulations informatiques peuvent offrir un indice sur ce qui a permis à l’étoile de briller si fort. OUsituée à environ 1 330 années-lumière de la Terre, FU Orionis est en fait une étoile double, composé de deux étoiles distinctes qui sont probablement en orbite l’une autour de l’autre. L’un est aussi massif que le soleil, tandis que l’autre ne représente que 30 à 60 % de la taille de la masse du soleil. Parce que les étoiles sont si jeunes, chacune a un disque de gaz et de poussière qui tourne autour d’elle.