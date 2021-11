La rencontre des Celtics se termine mal : « Ce n’était même pas bénéfique »

Les eaux bouillonnent toujours à Boston malgré la victoire ce matin contre le Magic d’Orlando (79-92) avec 28 points de Jaylen Brown et la participation (minimum, deux minutes) de Juancho Hernangómez. Tel que rapporté par Adrian Wojnarowski (ESPN), les joueurs se sont rencontrés en solo avant le duel contre la franchise floridienne pour s’attaquer aux maux qui les attaquent en ce début de saison.

Le thème principal, l’effondrement contre les Chicago Bulls. Boston a perdu un match de 14 qu’ils ont remporté par 19 points. Et aussi les mots de Marcus Smart. Le meneur, idole des fans des Celtics, a été dépêché au plaisir des deux stars des Celtis, Jaylen Brown et Jayson Tatum, après le duel. Il les a accusés d’être trop individualistes, de ne pas penser au meilleur pour le groupe lorsqu’ils sont en piste. « Chaque équipe sait que nous essayons de jouer pour Jayson (Tatum) et Jaylen (Brown). Ils étudient comment les arrêter. Nous savons tous que ces gars-là devraient passer davantage le ballon, mais ils ne le veulent pas », a déclaré Smart.

La réunion

La réunion, selon Wojnaroswki, n’a pas eu la fin attendue. « La rencontre a été émouvante par moments», déclare le journaliste d’ESPN. « Au final, ce n’était peut-être pas une réunion très productive, peut-être même pas bénéfique.”. «Ces problèmes durent depuis un certain temps. Ils ont changé de président. Ils ont changé d’entraîneur. ETces problèmes persistent. Maintenant, à 2-5 et jouant à Orlando… c’est une situation qu’Udoka (manager des Celtics) doit résoudre et aider à surmonter. Cela a obsédé Stevens surtout vers la fin de la saison dernière », a-t-il poursuivi.

Les explications d’Udoka

Le personnel et Udoka lui-même ont mis le fer aux affrontements avant la réunion et la réunion elle-même. « Ce n’était pas vraiment une rencontre réservée aux joueurs. Nous avions prévu un dîner d’équipe bien avant que tout cela ne se produise. Cela était prévu depuis quelques semaines et nous avons donné du temps aux joueurs avant que le personnel d’entraîneurs ne se réunisse », a déclaré Udoka après la victoire à Orlando. « L’ambiance était géniale », a-t-il remarqué.

« Réunion, dîner d’équipe. C’est bon de rompre le pain ensemble, de traîner. La chose la plus importante est que nous discutions pour nous assurer de sortir ici et d’avoir un bon match (contre Orlando). Nous devons tirer le meilleur parti de cette opportunité. Je suis très reconnaissant d’être ici, avec les Celtics, et peu importe ce qui s’est passé dans le passé », a déclaré Al Horford, centre de Boston. « C’était l’occasion de parler en groupe, de communiquer et d’aller de l’avant. Nous jouons au basket depuis longtemps, en particulier notre groupe de base », a poursuivi Jaylen Brown.

Critique de Smart

L’escorte, oui, a envoyé un message à Smart. « De toute évidence, c’est quelque chose dont nous n’avions probablement pas besoin.. Mais nous communiquons et nous parlons tous. Nous essayons donc toujours de trouver des moyens de gagner et je suis ouvert à tout. J’essaie toujours de m’améliorer, d’être un meilleur joueur et de trouver des moyens d’améliorer mes coéquipiers. Donc ça faisait du bien d’avoir une victoire aujourd’hui. »