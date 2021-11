La rencontre entre Chelsea et Leicester a suscité de nombreux drames ces dernières années, des titres de Premier League aux gloires de la FA Cup, en passant par deux limogeages de managers et des buts époustouflants

Chelsea vs Leicester peut ressembler à un match de Premier League générique et standard, destiné à la deuxième ou à la troisième place du match du jour en cours et à quelques tours des dernières pages.

Mais, en fait, c’est un concours qui a suscité beaucoup de drames au cours des dernières années, et les fans de robots avides et neutres devraient vainement se mettre à l’écoute pour écouter l’action se dérouler sur talkSPORT ce week-end.

Chelsea et Leicester se battront à nouveau cette semaine – EN DIRECT sur talkSPORT

La super frappe de Tielemans a remporté la FA Cup pour Leicester, après avoir battu Chelsea 1-0.

talkSPORT vous apporte Commentaires EN DIRECT et EXCLUSIFS du King Power Stadium samedi, lors de la dernière rencontre entre cette nouvelle rivalité de haut vol.

Ce match a marqué 50 buts au cours des 19 dernières rencontres toutes compétitions confondues, tandis que les deux équipes ont remporté six titres majeurs entre elles au cours des cinq dernières années.

Au cours des dernières saisons, Ben Chilwell et N’Golo Kante sont également passés du King Power Stadium à Stamford Bridge, tous deux devant affronter leur ancien club samedi midi.

Leicester a fait un voyage en montagnes russes de la Ligue 1 à l’élite, tandis que Chelsea est toujours présent depuis la création de la Premier League en 1992.

talkSPORT.com revient sur certaines des rencontres emblématiques qui ont formé une nouvelle rivalité qui a partagé succès et déceptions, presque à parts égales…

Chelsea a remporté une victoire 2-1 sur Leicester en mai dernier. Titre de Premier League et classement parmi les quatre premiers

La saison dernière a été mitigée pour Chelsea dans ce match, mais une victoire dans l’avant-dernier match était cruciale pour les Blues.

Les équipes se sont rencontrées à Stamford Bridge avec deux matchs de la saison à jouer, les quatre meilleurs espoirs de Chelsea ne tenant qu’à un fil.

La victoire contre une équipe audacieuse de Leicester était la clé, comme un but d’Antonio Rudiger et un penalty de Jorginho – qui d’autre ? – a suffi à vaincre les Foxes, malgré une frappe tardive de Kelechi Iheanacho en forme.

La victoire a garanti la finition de Chelsea dans le top quatre, clôturant un retour remarquable en Premier League sous Thomas Tuchel après que leurs chances semblaient sombres après la hache de Frank Lampard plus tôt dans la campagne.

Tuchel a connu un bon début de vie en tant que patron de Chelsea et une victoire sur Leicester a scellé son classement parmi les quatre premiers la saison dernière

Mais le match a également été la clé de la plus historique des victoires pour le titre de Premier League, lorsque Leicester a été sacré champion en 2015/16… bien qu’indirectement.

Peu de fans des Blues ou des Foxes oublieraient jamais la frappe de curling d’Eden Hazard contre Tottenham qui a offert à Leicester son premier titre en Premier League et a produit un triomphe qui a été surnommé le « triomphe le plus improbable de l’histoire du sport d’équipe ».

Non seulement cela, cependant, lors des deux derniers triomphes de Chelsea sous Jose Mourinho et Antonio Conte, les Londoniens de l’ouest ont complété le doublé en championnat contre Leicester.

Et à chaque fois à la manière des spéculateurs, avec un score total de 11-1 pour les Bleus lors des quatre matches de championnat au cours de ces deux campagnes victorieuses.

Le titre de Premier League 2015-16. Victoires de la FA Cup et buts spectaculaires

Le crieur de 25 mètres de Youri Tielemans sera encore frais dans la mémoire des fans de Leicester et de Chelsea.

L’incroyable frappe s’est avérée cruciale et a guidé les Foxes vers la première couronne de la FA Cup de l’histoire du club, et a privé le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, de son premier avant-goût du succès national en Angleterre.

Ce fut un match époustouflant qui a produit une finale époustouflante, Chelsea ayant nié ce qui aurait été un égaliseur de temps d’arrêt pour forcer la prolongation par un contrôle VAR tardif.

Leicester a levé la FA Cup pour la première fois de son histoire, battant Chelsea en finale la saison dernière

Cependant, les Bleus peuvent penser qu’ils ont eu le dernier mot, puisqu’ils ont été sacrés champions d’Europe en battant Man City en finale de la Ligue des champions une semaine plus tard.

Les fans de Chelsea garderont également de bons souvenirs de l’élimination de Leicester – qui pourrait oublier le vainqueur des prolongations de Pedro ou le doublé de Fernando Torres à Stamford Bridge, mettant ainsi fin à l’aventure de la coupe de Leicester à chaque fois.

Ces deux victoires en quarts de finale ont ouvert la voie aux deux derniers triomphes de Chelsea en FA Cup en 2012 et 2018.

Di Matteo a remporté la FA Cup pour Chelsea en mai 2012. Six mois plus tard, il a été limogé Licenciements de cadres

Il n’y a aucune chance que le travail de Tuchel soit en jeu ce week-end, son équipe de Chelsea entrant dans le match avec trois points d’avance en tête du classement.

Mais on ne pouvait pas en dire autant du pauvre vieux Jose Mourinho en 2015… ou de Frank Lampard la saison dernière.

Jamie Vardy et Riyad Mahrez ont tous deux marqué lors de la victoire 2-1 de Leicester en décembre de la même année, ce qui s’est avéré être le dernier clou dans le cercueil de Mourinho.

Cette défaite a mis fin à son deuxième passage à Stamford Bridge, après avoir mené les Blues au titre de Premier League sept mois auparavant.

Chelsea avait terminé avec huit points d’avance car ils avaient été sacrés champions la saison précédente et avaient remporté la Coupe de la Ligue, mais la défaite contre Leicester a couronné une série de neuf défaites en 16 matches de championnat, laissant les hommes de Special One 16e du classement – ​​un seul point au-dessus des places de relégation.

.

Chelsea a été éliminé après que la défaite de Chelsea contre Leicester a laissé ses champions en titre à un point au-dessus des trois derniers de la Premier League

.

La même chose est ensuite arrivée à Lampard, avec une défaite contre les Foxes conduisant au départ de la légende du club en tant que manager

Cette victoire mémorable a également été cruciale dans la campagne victorieuse des Foxes sous la direction de l’ancien patron Claudio Ranieri.

L’histoire s’est ensuite répétée une fois de plus lorsque les buts de Wilfred Ndidi et James Maddison en première mi-temps ont assuré une victoire 2-0 sur Chelsea en janvier la saison dernière, qui était le dernier match de championnat de Lampard à la tête de son ancien club.

La rencontre de ce week-end pourrait produire un autre changement de direction de conte de fées, avec Brendan Rodgers le grand favori pour succéder à Ole Gunnar Solksjaer à Manchester United s’il est limogé.

Qui sait, une autre victoire sur Chelsea pourrait être la solution idéale pour convaincre les chefs d’Old Trafford d’agir…

