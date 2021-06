La rencontre entre les deux plus gros ours d’Alaska devient virale | Vie

Après avoir passé l’été au saumon, les ours d’Alaska peuvent multiplier leur poids par trois. Les titans Bear 747 et Bear 856, ont vu leurs visages. Et il y a un nouveau roi…

La chasse au saumon c’est un spectacle unique dans la nature. Après s’être réveillé des mois d’hibernation, affamé, les ours du parc national de Katmai, en Alaska, ils descendent jusqu’à la rivière Brooks pour se gaver de saumon, selon Mashable.

Ils sont constamment surveillés par les agents du parc, et nombre d’entre eux sont de véritables célébrités, car des milliers de personnes suivent leurs aventures en direct via les webcams Explore.org.

Entre juin et septembre, ces ours d’Alaska mangent jusqu’à 40 kilos de saumon par jour, atteignant le triple de son poids. Ils doivent emballer autant de graisse que possible pour passer l’hiver. Ici, nous pouvons voir les ours 812, 747 et 480, sur différentes photos capturées entre les mois de juin et septembre 2020 :

Pour les différencier, les ours reçoivent une numérotation simple, bien que certains aient aussi un nom, comme Chunk, Walker ou Holly.

Au cours de la dernière décennie, les deux plus gros ours du parc national de Katmai s’appellent Bear 747 et Bear 856. Ce dernier a été le grand dominant, assurant les meilleurs endroits pour la pêche au saumon et les meilleures opportunités de s’accoupler.

Mais hier, un événement historique s’est produit à la cascade de la rivière Brook : L’ours 747 et l’ours dominant 856 se sont rencontrés. Et pour la première fois en 10 ans, Ours 856 reculé, cédant son trône à l’immense 747. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Gardez à l’esprit que nous sommes en juin, l’été vient de commencer, et les deux ours font à peine la moitié de sa taille.

Ours 747, que vous pouvez voir dans toute sa splendeur sur la photo d’ouverture, a été pesé en 2019 et a atteint le 635 kilos.

De nombreux ours de la rivière Brooks atteignent un poids énorme (ce sont les plus gros ours bruns du monde), au point qu’il y a un concours appelé Fat Bear Week, où chaque année le public peut voter pour choisir le meilleur ours obèse du saison.

Le nouveau roi, le Ours 747, a remporté le concours 2020.

Le nouveau produit phare de Xiaomi est livré avec Snapdragon 888, une connexion 5G et une charge rapide de 55 W, en plus d’autres fonctionnalités qui en font un haut de gamme de premier ordre.

Mais nous sommes encore au début de l’été. Il est possible pour Oso 856 de prendre du poids et de la force au cours de ces trois mois, et défiez à nouveau 747 pour regagner votre territoire.

Vous pouvez suivre l’histoire passionnante à travers les caméras en direct sur Explore.org.