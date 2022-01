La renommée de Kate Gosselin lui serait « montée à la tête » lors d’un déménagement dramatique et d’un retour aux soins infirmiers

Le passage de Kate Gosselin de la royauté de la réalité à une citoyenne ordinaire au travail aurait été une transition difficile pour la mère de huit enfants. Des sources proches de Gosselin et de sa famille ont déclaré à Intouch Weekly que son retour aux soins infirmiers était un « défi majeur » pour elle. « Revenir aux soins infirmiers n’est pas facile pour Kate à cause de sa renommée. Cela lui a vraiment monté à la tête », a déclaré la source à propos du changement de carrière de Gosselin, 46 ans. « Elle n’avait pas travaillé comme infirmière depuis qu’elle a commencé à filmer la série [Jon & Kate Plus 8] il y a 15 ans! Mais elle doit faire ce qu’elle a à faire. »

L’ancienne de la télé-réalité a été aperçue le 4 janvier sur des photos publiées dans le Daily Mail alors qu’elle faisait le plein d’essence en quittant son travail d’infirmière au centre médical local. Avant de déménager sa famille de Pennsylvanie dans une nouvelle maison en Caroline du Nord, elle a obtenu sa licence d’infirmière autorisée pour l’État. Ses enfants Aaden, Joel, Alexis et Leah ont choisi de déménager avec elle tandis que Collin et Hannah sont restées avec son ex-mari Jon, qui a obtenu la garde en 2018. Leurs deux autres enfants, Mady et Cara, restent à l’université à New York.

D’autre part, son ex-mari Jon Gosselin a opté pour une vie plus privée ces dernières années après que Kate a fait son retour à la télé-réalité avec Kate Plus Date en 2019. « Jon a déjà vécu ça », a poursuivi l’initié en disant au sortie. « Il est passé de la fête en France avec des célébrités au DJing chez Applebee’s en Pennsylvanie. Mais il vous le dira lui-même, il est heureux et sa relation avec ses enfants [Hannah and Collin] est grand, et c’est ce qui compte le plus pour lui. »

La source ajoute que Kate est très positive quant à sa décision de déracinement maintenant qu’elle s’est installée au cours des derniers mois. « Kate menait une vie relativement normale en Pennsylvanie depuis des années après que sa renommée de téléréalité a commencé à s’essouffler », a souligné la source. « Les enfants étaient à l’école et ils l’ont occupée », ont-ils déclaré, notant que cela « avait du sens et que c’est un meilleur mode de vie pour elle et les enfants maintenant », a ajouté la source. « Les quatre plus jeunes seront à l’université cette année. Kate n’avait pas besoin de garder leur gigantesque maison dans [Wernersville, Pennsylvania]. »