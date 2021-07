La rentabilité de Spotify n’est pas une priorité, selon l’entreprise, sur les résultats du deuxième trimestre

in

La rentabilité de Spotify n’est toujours pas une priorité pour l’entreprise, affirme le service de musique en streaming, qui a annoncé un autre trimestre déficitaire.

La société a perdu 20 millions d’euros (24 millions de dollars) au deuxième trimestre de l’année et n’a pas non plus atteint ses propres objectifs de croissance, mais il y avait de bonnes nouvelles dans le mix…

Spotify ouvre son rapport sur les résultats en admettant que ses utilisateurs actifs mensuels (MUA) n’ont pas atteint les prévisions qu’il avait proposées plus tôt dans l’année, ce qui explique deux raisons.

La plupart de nos principaux indicateurs (croissance du nombre d’abonnés, chiffre d’affaires, marge brute et résultat d’exploitation) ont obtenu de meilleurs résultats que prévu ce trimestre. L’exception était les MAU, où nous sommes tombés en deçà de notre fourchette de conseils […] Les performances de la MAU ont été plus lentes que prévu en raison principalement d’un nombre d’utilisateurs plus faible au cours de la première moitié du trimestre. COVID-19 a continué de peser sur nos performances sur plusieurs marchés et, dans certains cas, nous avons suspendu nos campagnes marketing en raison de la gravité de la pandémie. Séparément, un problème d’inscription des utilisateurs associé à une plate-forme tierce mondiale a créé des frictions d’admission inattendues, ce qui a également eu un impact sur la croissance de la MAU. Ce problème a depuis été résolu. Dans l’ensemble, nous avons assisté à un retour à de meilleurs modèles de croissance dans la seconde moitié du trimestre. Bien que nous soyons toujours confrontés à une incertitude à court terme concernant COVID-19, nous restons confiants dans la santé sous-jacente de notre entonnoir d’utilisateurs, et notre activité existante de rétention des utilisateurs reste conforme aux tendances historiques.

Engadget a noté un élément positif dans la croissance du nombre d’abonnés : il s’agissait principalement d’utilisateurs payants.

Sur ce chiffre de neuf millions, sept millions d’utilisateurs se sont inscrits à Premium, contre seulement deux millions qui sont devenus financés par la publicité […] Le nombre total d’utilisateurs de Spotify s’élève désormais à 365 millions, dont 165 millions paient pour Premium, tandis que les 210 autres sont financés par la publicité.

Variety a vu le point culminant de la croissance des revenus publicitaires, en particulier autour des podcasts.

Un point positif : les revenus publicitaires de Spotify ont plus que doublé, ce qui, selon la société, a été aidé par les ventes de podcasts, notamment pour « The Joe Rogan Experience » et les podcasts d’Obamas Higher Ground.

Spotify semble détendu à l’idée de ne pas faire de profit. Le WSJ rapporte que la société est toujours axée sur la croissance.

Alors que la société a périodiquement annoncé un bénéfice trimestriel, les dirigeants ont déclaré qu’elle continuerait de donner la priorité à la croissance, en attirant de nouveaux abonnés et en investissant dans le podcasting.

Apple n’a pas divulgué ses propres abonnés Apple Music payants depuis plus de deux ans maintenant. Le dernier chiffre annoncé était de 60 millions en juin 2019. On ne sait pas non plus si Apple Music est rentable, bien que Jimmy Iovine ait dit une fois qu’il n’y avait pas d’argent dans le secteur de la musique en streaming, ce qui implique qu’Apple propose le service en tant qu’avantage écosystémique.

“Les services de streaming ont une mauvaise situation, il n’y a pas de marges, ils ne gagnent pas d’argent”, a-t-il déclaré. « Amazon vend Prime ; Apple vend des téléphones et des iPads ; Spotify, ils vont devoir trouver un moyen d’amener ce public à acheter autre chose.

