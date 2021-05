La rentabilité du secteur de la construction en 2021 est deux fois supérieure à celle gagnée au plus fort de la bulle immobilière en 2005

Le secteur de la construction dans l’économie américaine semble reprendre de la vigueur et les investisseurs en actions américaines pourraient envisager d’investir dans certaines actions de ce secteur.

Pour faire de gros profits avec les actions, il faut identifier non seulement la bonne action, mais aussi la bonne reprise dans un secteur. Le secteur de la construction dans l’économie américaine semble prendre de l’ampleur et les investisseurs en actions américaines pourraient envisager d’investir dans certaines actions de ce secteur. La saison des résultats crée de telles opportunités pour les investisseurs mondiaux. Les résultats du premier trimestre et les prévisions à la hausse des estimations pour les secteurs économiquement sensibles comme les matériaux de base, les produits industriels, la construction, les automobiles et autres ont été impressionnants. Les perspectives de bénéfices pour tous ces secteurs sont extrêmement bonnes.

Selon Zacks Investment Research, le secteur de Zacks Construction suit une trajectoire de croissance impressionnante depuis la période pré-Covid, la pandémie et le contexte de taux d’intérêt favorables renforçant l’élan de l’espace. L’espace est sur la bonne voie pour des bénéfices et des revenus records, avec des totaux globaux dépassant de loin ce que nous avons vu au sommet du boom immobilier.

Zacks Research, dans son dernier rapport, indique que la rentabilité du secteur de la construction en 2021 est plus du double de ce que le secteur gagnait au sommet de la bulle immobilière en 2005.

Le graphique ci-dessous montre les bénéfices du secteur Zacks Construction sur une base annuelle, avec 2021 en bonne voie pour atteindre 21,5 milliards de dollars.

Certaines des actions constitutives du secteur de Zacks Construction comprennent des opérateurs comme DR Horton (DHI), Lennar Corp. (LEN), Quanta Services (PWR) et d’autres qui ont été littéralement en feu au cours de la dernière année, par rapport au S&P 500 indice.

Avec les résultats de 92,9% des entreprises du secteur de la construction de l’indice S&P 500 déjà sortis, les bénéfices totaux du premier trimestre de ces entreprises sont en hausse de + 60,6% sur des revenus plus élevés de 11%, avec 92,3% surpassant les estimations du BPA et 61,5% sur les estimations de revenus. La réaction des marchés boursiers après la sortie a été fortement positive pour les actions de la construction.

Avertissement: La décision d’investissement dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Ce n’est pas une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre dans aucune des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

