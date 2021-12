La réorganisation de Shriram Group devrait accélérer la croissance de Shriram Housing Finance

Après la fusion, Shriram Housing Finance (SHFL) deviendra une filiale de Shriram Finance.

La réorganisation proposée de la structure d’entreprise de Shriram Group devrait accélérer la croissance de Shriram Housing Finance avec un réseau de distribution plus solide et un coût d’emprunt plus bas, car la notation de crédit de la société de financement du logement est susceptible d’être améliorée.

Conformément au schéma composite d’arrangement et de fusion proposé, impliquant diverses entités du groupe Shriram, Shriram Capital (SCL) et Shriram City Union Finance (SCUF) fusionneront dans Shriram Transport Finance Corporation (STFC) et l’entité fusionnée s’appellera Shriram Finance. Après la fusion, Shriram Housing Finance (SHFL) deviendra une filiale de Shriram Finance.

« Nous prévoyons qu’après la fusion, le taux de croissance de SHFL s’accélérera à plus de 40 % et se maintiendra à ce niveau pendant quelques années. La fusion ouvre l’immense force de distribution des deux entités fusionnées pour que SHFL puisse continuer », a déclaré Ravi Subramanian, directeur général et PDG de Shriram Housing Finance. Actuellement, SHFL est une filiale de Shriram City Union Finance (SCUF).

« Auparavant, nous avions devant nous l’opportunité de faire des ventes croisées de prêts au logement via les 900 succursales de Shriram City Union Finance. Désormais, nous pourrons également effectuer des ventes croisées via les 2 600 succursales de Shriram Transport. Shriram Housing Finance connaît déjà une croissance deux fois supérieure à celle de l’industrie du financement du logement et passera bientôt au rang des 5 premières sociétés de financement de logements abordables en Inde d’ici mars 2022 », a déclaré Subramanian à FE.

Les conseils d’administration respectifs de STFC, SCUF et SCL ont approuvé la proposition de fusion le 13 décembre. Le groupe va maintenant s’adresser au Tribunal national du droit des sociétés (NCLT), divers organismes de réglementation et actionnaires pour obtenir leur approbation. La fusion devrait prendre 9 à 10 mois pour être achevée.

Shriram Housing Finance n’anticipe cependant pas de changement dans la manière de travailler après la fusion. Elle a lancé une initiative de vente croisée « Griha Poorti » à travers le réseau d’agences de la ville de Shriram, qui connaît un succès précoce. « Dans le cadre de ce programme, nous accueillons des clients dont le crédit est testé par les sociétés de notre groupe. Cela nous aide à réaliser des activités granulaires à un coût d’acquisition nettement inférieur. Nous nous attendons à ce que la fusion accélère cette initiative », a souligné Subramanian.

Après l’annonce de la fusion, la cote de crédit de Shriram Housing Finance a été révisée à AA/Positive de Stable par India Ratings. Crisil et CARE ont mis sa note de ‘AA’ sous surveillance de crédit avec des implications positives. Subramanian a déclaré qu’il s’agissait d’une évolution très positive pour SHFL, s’attendant à ce que la note soit relevée en raison de la qualité supérieure du crédit et des performances financières après la fusion et du fait que sa société mère Shriram Finance Limited a été mieux notée. « En conséquence, notre coût d’emprunt baissera d’environ 25 points de base. Le mois dernier, nous avons également reçu une importante sanction de la National Housing Bank (NHB). Nous prévoyons qu’au fil du temps, la contribution de la NHB à nos emprunts augmentera. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le coût d’emprunt de SHFL diminue, ce qui aura un impact positif sur les marges et donc sur la rentabilité », a-t-il déclaré. Le surcoût d’emprunt pour SHFL est actuellement d’environ 7,50%.

Selon CARE Ratings, la société a un profil de ressources modérément diversifié. Le financement des banques reste élevé à 74% au 31 mars 2021. Les NCD représentaient 17% des emprunts et le refinancement NHB s’élevait à 8% des emprunts au 31 mars 2021. Le coût moyen des emprunts a diminué par rapport à 9,23 % en FY20 à 8,36 % en FY21. SHFL a connu une croissance des actifs sous gestion (AUM) de 70%, passant de 2 306 crores de Rs au 31 mars 2020 à 3 929 crores de Rs au 31 mars 2021. Le total des décaissements s’est élevé à 2 195 crores de Rs au cours de l’exercice 21 contre 1 127 crores de Rs au cours de l’exercice 20. . L’AUM s’élevait à Rs 4 255 crore au 30 septembre 2021.

Par rapport aux 178 points de vente «Griha Poorti» prévus, la société sera opérationnelle dans environ 220 sites, en plus des 100 succursales d’ici la fin de 2021, a déclaré Subramanian, ajoutant que 10 nouvelles succursales seront ajoutées d’ici mars 2022. , car elle convertissait les points de vente « Griha Poorti » à fort potentiel en succursales autonomes. « Après la fusion, l’objectif sera d’accélérer notre stratégie d’expansion, sous le nom de ‘Griha Poorti’. Nous allons pénétrer dans de nouvelles zones géographiques avec une présence beaucoup plus large et tirer parti du réseau Shriram Finance. Nous permettant ainsi d’atteindre une présence plus profonde dans des états spécifiques. D’ici fin 2023, nous serons sans aucun doute l’acteur le plus important et le plus dominant du logement abordable en Inde du Sud. C’est une machine qui a le vent en poupe », a-t-il ajouté.

