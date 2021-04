La réouverture de la transaction devrait faire grimper l’action NCLH

Entre janvier et mars de l’année dernière, Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) l’action est passée de 60 $ à 10 $.

Source: Vytautas Kielaitis / shutterstock.com

C’est un plongeon qui semble avoir du sens. De toute évidence, la nouvelle pandémie de coronavirus a mis fin à l’industrie des croisières.

Mais en même temps, la profondeur de la plongée semblait surmenée. En l’espace de quelques mois, aussi horrible que fût la pandémie, nous voyions des signes de lumière au bout du tunnel. Des vaccins étaient en cours de développement et des traitements élaborés.

Comme le font souvent les investisseurs, ils se sont trop concentrés sur le court terme. Norwegian a connu une année 2020 brutale. Incroyablement, ses revenus ont chuté de 80% l’année dernière. Il semble en fait que cela aurait pu être pire.

Même sur une base ajustée, Norwegian a perdu près de 9 dollars par action, contre des bénéfices supérieurs à 5 dollars en 2019.

Mais cette oscillation d’environ 14 $ n’a pas justifié une érosion d’environ 50 $ sur le cours de l’action NCLH. Certains investisseurs commencent à comprendre cela, et l’action s’est redressée.

Cependant, les parts sont toujours en baisse de moitié par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Cela laisse plus d’investisseurs à (pardonnez le jeu de mots) monter à bord – et plus à la hausse pour l’action NCLH.

Les années folles

Avant la pandémie, j’ai écrit environ une décennie que je pensais être connue sur le marché sous le nom de «Rugissant des années 2020». Même au plus profond de la pandémie, je suis resté optimiste.

Ce à quoi je faisais référence était le grand nombre de mégatendances explosives qui offraient un potentiel de rendements énormes sur le marché: les véhicules électriques, l’intelligence artificielle, la crypto-monnaie et autres.

Bien sûr, je ne pourrais pas appeler la décennie les «années folles». Ce nom est déjà pris – dans les années 1920.

Les années 1920 ont suivi la pandémie de grippe espagnole de 1918, à laquelle le nouveau coronavirus est parfois comparé. (La grippe espagnole, cependant, était beaucoup plus dévastatrice.) Et si mon optimisme initial pour cette décennie était basé sur les tendances technologiques, nous sommes susceptibles de voir des similitudes sociales avec la décennie 100 ans plus tôt.

En termes simples, les consommateurs sont prêts. Ils sont prêts à sortir, à faire des choses et à retourner vivre.

Les consommateurs aisés, en particulier – dont la plupart ont pu conserver leur emploi en travaillant à domicile – ont accumulé d’énormes économies au cours des 13 derniers mois. Un marché boursier solide a également aidé.

Beaucoup de ces consommateurs ont hâte de dépenser au moins une partie de ces économies pour les grandes fêtes et les grandes vacances. Il y a une tonne de demande refoulée en ce moment.

Pourquoi Norwegian sera un gagnant

Et Norwegian est parfaitement positionnée pour profiter de cette demande refoulée.

C’est l’une des compagnies de croisière mondiales haut de gamme. Comme l’a fait remarquer récemment un analyste, il a une plus faible proportion d’enfants sur ses traversées. Et les croiseurs adorent les enfants, mais ils ne voudront pas naviguer avec eux, surtout s’ils sont tous restés coincés dans la même maison pendant des mois.

À mesure que les vaccinations se répandent et que la normalité revient, les dépenses de voyage vont augmenter. Et grâce à la fois aux économies plus élevées et au bilan de l’année écoulée, la plupart des voyageurs iront probablement plus gros et mieux.

Norwegian est plus grand et meilleur que les autres compagnies de croisière et de nombreuses autres formes de voyage. Il va voir une tonne de demande de la part des voyageurs à la recherche d’un voyage «unique dans une vie», ou quelque chose de proche.

Les arguments en faveur du stock NCLH

Alors oui, 2020 a été horrible pour Norwegian. C’était pire que ce que n’importe quel dirigeant ou investisseur aurait pu rêver.

Mais voici ce que les investisseurs doivent retenir. Une fois que les traversées commenceront, les résultats seront meilleurs qu’ils n’auraient pu l’être autrement.

Nous ne savons pas exactement quand ce sera. Norwegian veut reprendre les départs des États-Unis le 4 juillet. Il a l’état de Floride dans son coin.

Cependant, la date à laquelle les navigations reprennent n’a pas vraiment d’importance. La différence de quelques mois n’a pas vraiment d’importance pour le cas à long terme, et c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer.

Le fait est plutôt que le norvégien aura un tronçon raisonnablement long là où il apprend réellement. Puis, avec le temps, au fur et à mesure que nous reviendrons tous à la normale, ses résultats le seront aussi.

Je ne dis certainement pas que NCLH est un «vainqueur de la pandémie» caché. La pandémie n’était pas une bonne chose pour l’entreprise. Il lui fallait encore s’endetter et vendre des actions pour arranger son bilan.

Mais rappelez-vous que l’action NCLH est toujours en baisse de moitié par rapport à ce qu’elle était il y a 15 mois. Et rappelez-vous qu’il se négocie pour environ 6x les bénéfices de 2019.

Au fil du temps, l’entreprise est susceptible de revenir à ce niveau. Et en cours de route, il pourrait bien établir quelques records. Oui, le stock a doublé en quelques mois. À un moment donné, cependant, cela aura toujours l’air ridiculement bon marché.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.