La réouverture des écoles commence à l’échelle de l’Inde conformément aux protocoles Covid pour relever les défis de l’infection Covid chez les enfants

L’Académie indienne de pédiatrie (IAP) avait élaboré, publié et largement diffusé ses lignes directrices et recommandations sur la « réouverture des écoles, l’apprentissage à distance et les programmes d’études pendant et après la pandémie de COVID-19 » pour résoudre les problèmes de scolarisation pendant la pandémie.

La réouverture des écoles a commencé à l’échelle de l’Inde conformément aux protocoles Covid pour relever les défis de la troisième vague de Covid imminente dans des États tels que l’Uttar Pradesh, le Gujarat, le Rajasthan, l’Haryana, Delhi, le Bihar, le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Pendjab et l’Assam et bien d’autres sont Dans le processus.

C’est un soulagement pour environ 300 millions d’enfants indiens qui sont restés loin des salles de classe et qui se sont appuyés sur l’apprentissage en ligne ou à distance. La plupart des États ont ordonné la fermeture des écoles alors que l’Inde a commencé à faire face à une épidémie de coronavirus l’année dernière. Désormais, parents et enfants sont tous prêts à prendre un nouveau départ.

La direction de l’école a également un double défi : maintenir la distance physique entre les enfants et leur offrir un environnement propice à l’adaptation aux changements de la nouvelle normalité.

« La décision d’ouvrir des écoles doit être prise en fonction des cas et du taux de vaccination. Cependant, la décision d’ouvrir des écoles ne doit pas être prise comme une décision nationale ou même à l’échelle de l’État – elle doit être une décision aussi localisée que possible, c’est-à-dire au niveau du district sinon à un niveau plus hyper local – permettant des fermetures rapides s’il y en a des pics dans les cas », a déclaré Raghavendra Praasad, fondateur du projet StepOne.

Basé à Delhi, Project StepOne est le principal collectif indien de téléconsultation à but non lucratif et dirigé par des bénévoles.

« Des études ont montré que les écoles n’agissent pas comme des sources importantes de transmission virale. Les autorités gouvernementales, les administrateurs scolaires et les parents semblent être dans un dilemme et une confusion. La décision de réouverture de l’école doit donc être prise avec vigilance avec un tempérament scientifique. L’Académie indienne de pédiatrie a constitué un « groupe de travail sur la réouverture des écoles 2021 » pour examiner et mettre à jour ses recommandations antérieures dans le contexte actuel et les preuves scientifiques », a informé le Dr Bakul Parekh, président, IAP 2020

Le chapitre des soins intensifs de l’IAP et de l’IAP s’est associé à Project StepOne pour lancer un cours certifié de soins intensifs pédiatriques COVID couvrant tous les aspects de COVID de l’introduction de covid, diagnostic de laboratoire, transport d’enfant malade, gestion de MISC, système de livraison à tout ce qui est nécessaire pour enrayer l’effet attendu dans les vagues futures. Ces sessions seront dispensées par des professeurs experts, qui sont des spécialistes chevronnés et des praticiens ayant une expérience de Covid, en particulier dans le traitement d’enfants présentant des niveaux variés d’infection à Covid.

“Nous espérons former environ 5 000 médecins au cours d’un mois pour préparer des médecins qui pourront devenir pédiatres si la troisième vague frappe aussi mal que la deuxième”, a ajouté le Dr Parekh.

Il a été remarqué qu’au cours des deux dernières années, parce que les enfants avaient des cours en ligne, il est devenu très difficile pour les étudiants de continuer au fil du temps.

«Avant la pandémie dévastatrice, chaque fois que j’avais du mal à me lever tôt pour l’école, je souhaitais qu’il y ait un système qui me permettrait d’aller à l’école dans le confort de ma propre maison. Maintenant que j’ai goûté à l’école en ligne, je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout ce que je souhaitais. Rencontrer mes amis, partager le déjeuner avec eux, parler à mes professeurs me manque. Même faire mes devoirs et me lever tôt le matin, des tâches que je méprisais auparavant, semblent maintenant être un prix insignifiant que je paierais en un clin d’œil pour pouvoir retourner à l’école », a déclaré Vania Nayal, 10e année, St. Lycée Xaviers, Gurgaon.

Faisant écho à des opinions similaires, Katyaynee Thapliyal, basée à Dehradun, a rappelé: «J’ai terminé mes études dans cette pandémie qui prévaut. Les conférences en ligne étaient nulles par rapport aux conférences hors ligne et nous avons raté nos activités parascolaires et de nombreuses autres festivités du campus.

Selon le Dr Kersi Chavda, psychiatre consultant, Hôpital PD Hinduja, Khar & Medical Research Centre, Khar Facility, « L’une des choses les plus fondamentales, en particulier pour les jeunes enfants, est la socialisation. Étant donné que les enfants des zones touchées par Covid étaient isolés et ne se sont même pas rendus au parc pour rencontrer d’autres enfants, cela est également devenu un énorme problème. Quand il s’agit d’enfants économiquement défavorisés, il y a ceux qui n’ont pas accès aux smartphones. En conséquence, leur éducation est gravement compromise. Nous avons affaire à un grand nombre d’enfants, ce qui a entraîné une fracture numérique.

Ahmed Khan, propriétaire de Go Biryani et père d’un fils de 8 ans a mis en garde : « Je pense que les écoles ne devraient pas ouvrir compte tenu de la situation actuelle de Covid. Les enfants de moins de 12 ans devraient se concentrer sur les cours en ligne et éviter d’être placés dans une situation où la distanciation sociale est difficile à contrôler. Il existe un facteur de risque qui met en jeu notre santé et celle de nos enfants. Les cours en ligne semblent être bons et il devrait y avoir plus d’activités en ligne pour les enfants, en particulier de moins de 10 ans.

Le Dr Chavda a en outre recommandé qu’il y ait également un système en place dans les écoles qui permet aux élèves de se distancer socialement et d’arriver et de partir à des heures décalées. Et quand la situation s’améliore et que ce n’est plus aussi terrifiant que prévu.

« Avec la troisième vague imminente, il serait imprudent de mettre les enfants en danger. Pour l’école, l’enseignant devra maintenir les protocoles Covid-19, y compris une distance de sécurité qui semble être une tâche difficile. L’enseignant sera soumis à beaucoup de pression et dans une classe de plus de 30 enfants, cela aura un impact sur les études. L’école ne peut pas compter uniquement sur des cours hors ligne. Elle devrait adopter un modèle hybride », selon Shilpi A Singh, journaliste indépendante et mère de deux enfants.

Afin de relever les principaux défis liés à la réouverture des écoles, le Dr Divya Raina Mandal, conseillère scolaire, école St. Mary, Kasauli, Himachal Pradesh (HP), a déclaré : « De nombreux enfants sont à la fois enthousiastes et pleins de ressentiment à propos de la réouverture des écoles. Sortir du confort de leur foyer et de quelques heures de cours et d’excuses pour avoir des problèmes de réseau ne semble plus fonctionner. La prochaine difficulté pour les parents et les écoles sera le manque de motivation et la conduite rebelle des enfants en raison de leur peur du virus et des confinements. Une autre préoccupation majeure est le non-respect des lois de distanciation sociale et d’assainissement. Pour aider à résoudre ces problèmes, des séances obligatoires avec les parents et les enfants par leurs conseillers scolaires devraient être prévues pour aider à résoudre ces problèmes, les informant de l’importance de maintenir les règles sociales COVID 19. »

De nombreux enfants sont à la fois excités et irrités par la réouverture des écoles. Sortir du confort de leur foyer et de quelques heures de cours, et des excuses pour avoir des problèmes de réseau ne semblent plus fonctionner. La prochaine difficulté pour les parents et les écoles sera le manque de motivation et le comportement rebelle des enfants en raison de leur peur du virus et des confinements. Une autre préoccupation majeure est le manque de respect des lois de distanciation sociale et d'assainissement.

Selon le Dr Neerja Singh, psychologue consultante et conférencière, Doon University, Dehradun « Pour aider à résoudre ces problèmes, des sessions obligatoires avec les parents et les enfants par leurs conseillers scolaires devraient être planifiées pour aider à résoudre leurs problèmes, les informant de l’importance de maintenir le COVID. 19 règles sociales.

« Une autre cause de développement de la maladie est le manque de distance sociale offerte par les transports en commun. Les adultes qui accompagnent les jeunes devraient être complètement vaccinés et les écoles devraient en faire une exigence pour entrer dans l’enceinte de l’école. Les parents doivent faire tester leurs enfants pour le RTPCR au moins une fois avant de s’inscrire à l’école. Les enfants malades doivent rester à la maison et doivent soumettre un autre RTPCR à leur retour », a recommandé le Dr Neerja Singh.

« J’ai été en contact avec plus de 45 collèges et universités dans la RCN de Delhi. Mon jugement est que les étudiants entièrement vaccinés peuvent être autorisés à entrer sur le campus et cela seulement si l’institut maintient un logement sur le campus. Même ainsi, ils doivent adhérer à des protocoles covid stricts. J’ai entendu parler de systèmes hybrides, où ces établissements ont un nombre limité d’étudiants en classe tandis que le reste d’entre eux sont en ligne. C’est une fonctionnalité intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais encore une fois, c’est délicat parce que le virus est tellement imprévisible ; même les personnes vaccinées continuent de se mettre elles-mêmes et leurs voisins en danger. Cela devient donc l’un de ces dilemmes sur la façon dont nous pourrions y faire face de manière si transparente afin de nous réjouir d’une situation gagnant-gagnant. Quant aux jeunes enfants à l’école, c’est une toute autre histoire. Ces enfants doivent simplement rester à la maison tant qu’il y a un vaccin fonctionnel pour eux », a conclu Areeb Anwar, Country Manager, The Student Promise.

