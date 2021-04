La réouverture des onglets récemment fermés dans Chrome sera bientôt plus facile | La technologie

Récupérer un onglet que vous avez accidentellement fermé dans Chrome sera très bientôt plus facile. Google travaille sur une nouvelle fonction qui simplifie cette tâche, et nous pouvons déjà l’essayer dans Chrome Canary.

Les onglets du navigateur sont très utiles pour travailler plus couramment, et pour cette raison toutes les fonctions qui leur sont liées sont très pratiques et facilitent grandement la navigation.

Google le sait, et Ces derniers mois, Chrome a intégré diverses fonctionnalités qui rendent l’utilisation des onglets plus confortable. Parmi ces nouvelles fonctions, on retrouve la possibilité de regrouper les onglets et de maintenir les groupes créés, ou l’option de recherche d’onglets, pour donner quelques exemples.

La société Mountain View continue de travailler sur cette ligne et a une fonction en cours pour ouvrir plus facilement les onglets qui ont été fermés récemment.

Actuellement, si vous souhaitez rouvrir un onglet que vous avez récemment fermé, vous avez la possibilité de revoir les pages que vous avez visitées à partir de la section Historique du menu. En cliquant sur cette option, en haut vous pouvez voir une liste de pages sous la rubrique Récemment fermées, et vous pouvez rouvrir celle que vous voulez en cliquant dessus.

Bien que cette méthode soit assez rapide et confortable, Google souhaite proposer une fonctionnalité similaire dans la fonction de recherche d’onglets récemment publiée par Chrome. Si vous utilisez fréquemment le navigateur Google, vous devriez déjà connaître cet outil: c’est la flèche située dans le coin supérieur droit de la fenêtre, et en cliquant dessus vous avez la possibilité de rechercher les onglets que vous avez ouverts à ce moment .

Si vous souhaitez être plus productif lorsque vous naviguez avec Chrome, certaines de ces extensions vous intéresseront sûrement pour ne pas perdre de temps.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui ont tendance à travailler avec de nombreux onglets ouverts et comprendra bientôt une liste des onglets récemment fermés.

Dans Chrome Canary, la version bêta pour les développeurs du navigateur de Google, cette fonctionnalité est déjà activée, vous pouvez donc tester son fonctionnement. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran suivante, sous les onglets ouverts, il y a une nouvelle section appelée Onglets récemment fermés. Si vous cliquez sur l’un d’entre eux, il s’ouvrira à nouveau et la liste restera également après la fermeture du navigateur.

Pour le moment nous ne savons pas quand la nouvelle fonctionnalité arrivera dans la version stable de Chrome, mais il ne tarde certainement pas à faire son apparition.