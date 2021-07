La répartition géographique de l’exploitation minière de Bitcoin change alors que les États-Unis deviennent le plus grand bénéficiaire

Comparer

Les choses n’étaient pas optimistes pour l’exploitation minière de Bitcoin (BTC) avant même que les autorités chinoises n’intensifient leur répression contre ce secteur en mai.

Des recherches récentes du Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) indiquent que la part de l’exploitation minière de la Chine est passée de 75,5 % en septembre 2019 à 46 % en avril 2021.

En conséquence, l’exploitation minière BTC est devenue plus distribuée géographiquement, comme le reconnaît Documenting Bitcoin. La firme de cryptanalyse a expliqué :

« L’extraction de bitcoins est répartie plus géographiquement : la Chine détient désormais moins de 50 % du taux de hachage total, les États-Unis étant le plus grand bénéficiaire. Comme l’Internet ouvert, un transfert de richesse d’Est en Ouest.”

Ainsi, les États-Unis sont devenus le plus grand bénéficiaire et le secteur minier BTC semble se déplacer d’Est en Ouest.

Ces sentiments ont été repris dans l’étude CCAF, qui a révélé que la part de hashrate aux États-Unis a grimpé à 16,8 %, contre un peu plus de 4 %. Le Kazakhstan, la Russie et l’Iran ont été les autres bénéficiaires.

Le hashrate est utilisé pour mesurer la puissance de traitement du réseau BTC. Ainsi, il permet aux ordinateurs de traiter et de résoudre les problèmes qui permettraient d’approuver et de confirmer les transactions sur l’ensemble du réseau.

Le hashrate de Bitcoin a chuté de 52,5% après l’interdiction chinoise

Selon le fournisseur de métriques en chaîne CryptoCompare :

« Suite à l’interdiction de la Chine, le taux de hachage du BTC a chuté de 52,5%, passant de 181,61 millions de TH/s le 13 mai à 86,19 millions de TH/s le 2 juillet. Ces niveaux n’ont pas été vus depuis 2019 lorsque le taux de hachage était en moyenne de 90,45 millions de TH/s. »

Le 14 juillet, l’Anhui, une province de l’est de la Chine, est devenue la dernière région à fermer toutes les activités d’extraction de crypto, invoquant une grave pénurie d’électricité.

Certains analystes crypto avaient précédemment reconnu que l’exploitation minière BTC pourrait devenir plus rentable et plus accessible après l’interdiction de la Chine et il semble que les États-Unis tireront d’énormes avantages de ce développement.

Source de l’image : Shutterstock