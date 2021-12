La répétition de l’intensité de 2021 pourrait raccourcir la carrière de F1

Max Verstappen ne pense pas que « vous pouvez durer longtemps en F1 comme ça » si le drame et l’intensité dévorants de 2021 se répètent à l’avenir.

Le combat pour le championnat du monde a finalement été décidé dans le dernier tour de la saison, après une bataille entre le pilote Red Bull et Lewis Hamilton qui a vu le duo terminer premier et deuxième 14 fois au cours de l’année.

Les deux pilotes ont occupé la tête du classement à différents moments et se sont dirigés vers Abu Dhabi au niveau des points, avant que le dépassement de Verstappen dans le dernier tour sur le septuple champion du monde ne lui rapporte son premier titre.

Mais le pilote Red Bull a admis que, même s’il ne prévoyait pas de prendre sa retraite tôt dans la même veine que Nico Rosberg, il pense que les répétitions des batailles constantes entre lui et Hamilton dans les années à venir finiraient par devenir trop.

« Je n’ai pas besoin d’améliorer cela », a déclaré le champion du monde dans une interview avec CarNext lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en était de son combat de roue à roue avec Hamilton au cours de l’année.

« Pour moi, ça n’a pas besoin d’être comme ça chaque année, je ne pense pas qu’on puisse durer longtemps en F1 comme ça.

«Je suis content de la façon dont cela s’est déroulé, mais ce fut une saison incroyable, je pense.

« Beaucoup de choses imprévisibles se sont produites, bien sûr, les deux équipes se battant l’une contre l’autre, c’est toujours plus excitant que lorsqu’il n’y a qu’une seule équipe qui domine et que seuls les deux coéquipiers se battent en gros. »

Le père Jos a regardé de côté son fils devenir champion du monde pour la première fois à Abu Dhabi, et avait admis auparavant qu’il ne pouvait supporter de regarder la course alors que le titre était entre les mains de Hamilton.

Lui et Max ont partagé une étreinte et une conversation une fois la course terminée, et tous deux ont été félicités par Anthony Hamilton avant la cérémonie du podium.

Ayant vécu le combat en tant que parent de l’un des protagonistes, Jos a convenu que les changements d’élan cette saison ont contribué à rendre le combat encore plus « intense ».

« C’est incroyable », a-t-il déclaré. « Mais aussi avec toutes les émotions là-bas pendant toute l’année – ça se passe très bien, puis la malchance, toutes les choses arrivent, ça l’a rendu tellement plus intense.

«C’était tellement. Vous voulez gagner cette dernière course et remporter le championnat, et tout s’est bien passé.