La répétition des « bonnes affaires » estivales est improbable alors que Dyche révèle les plans de Burnley

Sean Dyche admet que Burnley espère faire des affaires en janvier, mais reconnaît qu’il sera difficile de « s’accrocher » à une autre affaire comme Maxwel Cornet.

Les Clarets n’ont terminé qu’à une place des places de relégation la saison dernière, mais étaient à 11 points au-dessus de la zone de largage. Cependant, à l’approche de la saison des fêtes chargée, la tenue Turf Moor occupe la 18e place du classement. Ils n’ont pris que 11 points en 15 matchs, avec huit nuls et une victoire solitaire – un succès 3-1 contre Brentford.

L’équipe du nord-ouest n’est pas étrangère à une situation difficile. Ils se retrouvent souvent dans ou autour des trois derniers à Noël uniquement pour se rallier et éviter la chute.

Cependant, il y a un sentiment que les choses peuvent être différentes cette fois-ci, avec des objectifs difficiles à atteindre. Ils en ont emporté 14 dans la ligue et en ont expédié 21.

Dyché ne paniqueront pas et espèrent obtenir de l’aide au cours de la nouvelle année. Maintenant détenue par ALK Capital, il y a une promesse de fonds. Mais Dyche ne s’attend pas à recevoir une rançon royale.

« Les nouveaux propriétaires ont investi un peu plus et ils le veulent quand ils le peuvent, mais nous n’allons pas atteindre le but », a-t-il déclaré à talkSPORT. «Nous n’allons pas atteindre plus de 20 millions de livres sterling, nous sommes toujours en dessous, ce qui semble fou, mais c’est le niveau auquel il est maintenant.

« Pour un vrai gamechanger, ou des joueurs qui sont presque certains de changer ce que vous faites – nous avons nické Nick Pope pour 1,5 million de livres sterling sur Charlton, ou Tarky [James Tarkowski] pour 4 millions de livres sterling ou 5 millions de livres sterling à partir de Brentford – c’est une tâche impossible maintenant. »

Dyche salue l’impact de Cornet

Cornet était l’un des trois joueurs que Burnley a payé pour l’été dernier. Ils ont déboursé 13,5 millions de livres sterling pour l’ailier ivoirien et cela semble avoir été de l’argent bien dépensé.

L’ancienne star lyonnaise a marqué cinq buts en neuf matches de haut niveau. Et Dyche estime qu’il a obtenu une étoile de première classe pour une valeur bien inférieure à la valeur marchande.

« (C’est difficile) d’avoir ces vrais joueurs qui changent la donne sur le marché actuel, à moins que vous n’en ayez un, comme Maxwel a bien fait pour nous jusqu’à présent », a-t-il ajouté. « Il est encore tôt mais il a très bien fait pour nous.

« La signature au meilleur prix que nous pouvons faire – et devinez quoi ? Il a l’air d’un joueur très efficace. Il a bien fait. Nous aimons beaucoup son look. Il va probablement être plus efficace avec le temps, sur la gauche.

«Mais la transition vers la Premier League, le jeu rapide et la façon dont le jeu change très rapidement, c’est quelque chose dans lequel il doit évoluer.

«Mais nous l’avons également placé dans le n ° 10 et il s’est très bien comporté là-bas. Il nous donne certainement quelque chose de différent.

