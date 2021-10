La réplique du mini-réfrigérateur de la Xbox Series X sera en prévente la semaine prochaine

Juste à temps pour les vacances, Microsoft a présenté le mini-réfrigérateur Xbox Series X Replica, qui aurait fière allure dans notre salle de nerd.

Commençant comme un mème et taquiné pour la première fois lors de l’E3 2021, le mini-réfrigérateur réel a été créé en partenariat avec Ukonic !, et comporte des LED et des fonctionnalités de surface conçues pour ressembler à la dernière console de l’entreprise.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

L’appareil noir mat peut contenir jusqu’à 12 canettes de votre boisson préférée et dispose de deux étagères pratiques dans la porte. L’avant comprend également un port USB et est livré avec un adaptateur d’alimentation CC pour permettre au mini-réfrigérateur de fonctionner en déplacement.

La première vague de production sera disponible chez Target et sur le site Web de Target pour 99,99 $, et est le détaillant exclusif aux États-Unis.

Ceux qui résident au Canada pourront également acheter en ligne via Target. Il sera en prévente le 19 octobre et arrivera chez plusieurs détaillants dans le monde en décembre 2021.

De plus, pour ceux qui vivent en Europe, le mini-réfrigérateur sera disponible chez GAME au Royaume-Uni (89,99 £). En France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas et en Pologne, il sera disponible sur GameStop EU (99,00 €), Micromania (99,00 €) et Toynk (via Amazon).

Microsoft a déclaré qu’il s’efforçait d’apporter le mini-réfrigérateur Xbox au plus grand nombre et qu’il continuerait d’étendre la disponibilité régionale en 2022.