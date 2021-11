La réplique du mini-réfrigérateur de Xbox arrive déjà dans les magasins

La réplique du mini-réfrigérateur Xbox Series X est déjà disponible chez certains détaillants, a rapporté lundi Video Games Chronicle.

Les médias sociaux regorgent de messages de personnes affirmant que la Xbox Series X est en vente chez Target. De plus, il semble que le détaillant expédie ces choses à ceux qui ont des précommandes. Il n’y a pas de déclaration officielle de Microsoft sur les premières livraisons et ventes, mais bon, il est maintenant temps pour vous de posséder (potentiellement) l’un des souvenirs de jeux vidéo les plus absurdes de tous les temps !

Ce mini réfrigérateur est né de mèmes affirmant que la Xbox Series X ressemblait à un réfrigérateur. Microsoft est donc allé de l’avant et a adopté le concept, en s’associant à Ukonic pour faire des rêves une réalité. Que dirait Master Chief à ce sujet ? « Réfrigérer le combat », peut-être ? Il existe désormais une ligne téléphonique que 343 Industries devrait ajouter à Halo Infinite.

Découvrez ci-dessous comment le mini-réfrigérateur Xbox Series X peut devenir un adorable chaton pour vous-même.

réfrigérateur xbox obtenu pic.twitter.com/VtqwbT9ksI – Michael Kovach (@kovox) 20 novembre 2021

Il semble que certains emplacements Target aient également des pièces de rechange, selon des personnes sur Twitter. Malheureusement, aucun chat n’était disponible à des fins de mise à l’échelle ici.

Vérifiez vos magasins Target dès que possible aujourd’hui si vous recherchez un réfrigérateur Xbox. Le mien en avait 6 en stock. pic.twitter.com/Ahp3elHdNS – Dash (@dashrevolver) 22 novembre 2021

Le mini-réfrigérateur Xbox Series X coûte 100 USD si vous souhaitez en acheter un. Après tout, la conservation des aliments est presque aussi importante que la conservation des jeux. Presque.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

