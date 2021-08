La réponse adorable du prince George à Kate montre qu’il est déjà un gentleman – « 20 sur 10 » | Royale | Nouvelles

in

Dans des images découvertes des Cambridges visitant le Chelsea Flower Show de Kate Middleton «Back to Nature Garden» en 2019, George, huit ans, a admiré le travail incroyable. Le prince William, 39 ans, a demandé au jeune prince d’évaluer la conception du jardin de Kate sur dix.

Alors que le petit royal était assis sur une balançoire, il a répondu avec charme: “Vingt sur dix.”

“C’est plutôt bien, je pense que maman a bien fait”, a déclaré le duc de Cambridge.

« Wow, à quel point c’est incroyable ? » dit Kate en regardant le jeune frère de George, le prince Louis, trois ans.

Kate, 39 ans, a travaillé aux côtés des architectes paysagistes Davies White, Andrée Davies et Adam White, en 2019 pour créer le Back to Nature Garden.

LIRE LA SUITE: Le célèbre chef s’engage à épater avec le plat préféré de Prince George

Il était destiné à avoir un thème boisé naturel comprenant de nombreuses caractéristiques de conception uniques.

Au centre du jardin se trouve une cabane dans les arbres à plate-forme élevée, qui peut être utilisée pour avoir une vue plongeante sur le jardin.

“La conception comprend de nombreux éléments naturels qui visent à stimuler le jeu actif, en promouvant les avantages de jeter les bases de la santé physique dès le plus jeune âge”, explique le site Web de la famille royale.

« Des souches d’arbres, des tremplins et une bûche creuse testeront et amélioreront l’équilibre, la force et la coordination des enfants.

“Le jardin espère déclencher des souvenirs de temps passé dans la nature et encourager les autres à sortir et à créer de nouvelles expériences en plein air.”