La réponse aigre de Camilla à Diana la confrontant à propos de l’affaire Charles «enragée» Princesse | Royal | Nouvelles

La princesse Diana “se sentait totalement désolée que Camilla ne disparaisse pas”, selon un biographe royal. La réaction du regretté royal à la liaison de la duchesse de Cornouailles avec le prince Charles a été racontée par la princesse de Galles elle-même. Robert Jobson a décrit la confrontation sur le HeirPod.

Il a déclaré aux auditeurs: «Elle était quelqu’un qui se sentait absolument lésé par ce qui s’était passé et elle voulait que sa vérité soit révélée.

«Les gens, lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes, ont tendance à habiller les choses.

«Elle a dit qu’il y en avait trois dans le mariage, bien sûr qu’il y en avait plus que ça.

“Elle a eu des liaisons avec Hewitt et diverses autres personnes.”

LIRE LA SUITE: Une amie de Diana raconte un “ changement notable ” dans Princess après Bashir

M. Jobson a poursuivi: “Mais je pense qu’en termes d’amour, elle aimait probablement toujours le prince de Galles.

«Il était son mari et elle se sentait totalement désolée que Camilla ne parte pas.

«Elle a approché Camilla et Charles à ce sujet lors d’une fête.

“Elle a dit:” Ecoute, ne pense pas que je suis stupide. Je sais ce qui se passe “.”

Diana a décrit la confrontation elle-même sur des bandes qui ont été transmises à son biographe, Andrew Morton.

Elle a expliqué: «J’ai dit: ‘Camilla, j’aimerais avoir un mot avec vous’, et elle avait l’air vraiment mal à l’aise et a baissé la tête et a dit: ‘Oui, très bien.’

«J’ai dit:« Camilla, j’aimerais juste que vous sachiez que je sais exactement ce qui se passe ».

«Et elle a dit:« Je ne sais pas de quoi vous parlez ».

«Et j’ai dit: ‘Je sais ce qui se passe entre toi et Charles et je veux juste que tu le saches’.

«Et elle m’a dit: ‘Tu as tout ce que tu as toujours voulu, tous les hommes du monde tombent amoureux de toi, tu as deux beaux enfants. Que pourrais-tu vouloir de plus?’

«Et j’ai dit: ‘Je veux mon mari.’ Et elle a simplement baissé les yeux et a dit: «Eh bien».