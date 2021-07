La réponse au plus grand mystère ‘Loki’ de Marvel pourrait se cacher à la vue

Un seul épisode de Loki est tout ce qui reste dans la première saison de la série. Après les fantastiques développements de l’épisode 5, la finale de mercredi prochain devrait livrer les réponses définitives. Nous verrons le dernier chapitre de ce nouveau voyage de rédemption de Loki. Et nous apprendrons comment la série télévisée aura un impact sur les prochains films MCU Phase 4. Mais, plus important encore, nous allons enfin rencontrer le vrai méchant de Loki.

Cela peut sembler être un énorme spoiler pour quelqu’un qui n’a vu aucun des cinq épisodes lancés sur Disney +. Loki a livré de nombreuses révélations massives jusqu’à présent qui nous ont fait remettre en question diverses choses dans l’univers des Avengers. Et tout cela sans révéler qui est le véritable méchant de la série. Mais cela ne devrait pas être un spoiler pour les fans de Marvel, et surtout pas pour les fans de Loki. Ce qui constitue un spoiler, c’est la prise de conscience que le vrai méchant pourrait se cacher à la vue de tous.

Arrêtez de lire ici si vous voulez éviter les spoilers MCU et les théories des fans.

Le faux méchant de Loki

Nous avons appris très tôt dans Loki que Mobius (Owen Wilson) voulait l’aide de Loki (Tom Hiddleston) pour résoudre le plus gros problème de la TVA. Les fans du MCU ont dû se rendre compte que Mobius dirait à Loki qu’il s’agissait d’une variante différente de Loki déchirant la chronologie sacrée en morceaux.

Nous avons appris que ce Loki est une elle. Et elle s’appelle Sylvie (Sophia Di Martino). Nous avons également réalisé que Sylvie n’était pas tout à fait le méchant Marvel que nous pensions avoir. C’est une Loki, donc c’est plutôt une anti-héros pour laquelle vous vous enracinerez rapidement. Et tout comme le Loki principal, elle a vécu un voyage assez émouvant jusqu’à présent.

Tout comme nous sommes devenus plus amicaux avec Sylvie, nous avons appris la triste vérité sur la dystopie Time Variance Authority (TVA). L’organisation sonne bien sur le papier, mais elle n’est guère amicale. Il vit selon des règles et des règlements rigides, le tout pour préserver la chronologie sacrée. Le pire, c’est que tous ceux qui travaillent pour la TVA sont des anciens variants qui n’ont pas été élagués. Quelqu’un réinitialise ses esprits, et c’est pourquoi ils servent aveuglément la TVA.

Le leader de TVA est le méchant évident de Loki. C’est pourquoi il ou elle n’a pas comparu jusqu’à présent.

Le méchant de nos rêves

Les théories en ligne sont monnaie courante sur l’identité du véritable méchant de Loki. Le meilleur candidat pour contrôler la TVA du MCU pourrait être Kang le Conquérant, un grand méchant de Marvel que nous n’avons pas encore vu dans le MCU. Marvel nous a déjà dit que Jonathan Majors le jouerait. Et nous savons que Kang devrait apparaître dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mais il y avait des rumeurs selon lesquelles l’acteur ferait une apparition dans Loki.

Kang étant le principal méchant de la série a du sens, et les signes suggèrent que c’est le cas. Tout d’abord, le voyage de rédemption et l’histoire d’amour de Loki se déroulent dans le contexte du multivers. Plus précisément, nous voyons Loki se renseigner sur la chronologie sacrée et le multivers. Il voyage aussi dans le temps. Et Kang est tout au sujet de ce voyage dans le temps.

Ensuite, nous avons Ravonna (Gugu Matha-Raw) dans la série, l’intérêt amoureux de Kang des bandes dessinées. Et elle semble plutôt protectrice du statu quo actuel. Nous venons également de rencontrer Alioth, un méchant de Marvel associé à Kang dans les bandes dessinées.

C’est comme si Marvel nous donnait intentionnellement toutes ces miettes à suivre. Mais ne t’avise pas de descendre dans ce terrier de lapin, surtout après ce qui s’est passé avec WandaVision.

C’est à ce moment-là que je vous rappellerai que Marvel garde les choses simples, peu importe les obscurcissements brillants. Kevin Feige a expliqué dans le passé que les émissions de télévision sont des histoires qui fournissent plus de contexte sur les personnages et les événements. Il a dit qu’ils ne seraient pas obligatoires pour comprendre les films.

Donner à Kang autre chose qu’une brève apparition dans une scène post-crédits contredirait cela. Faire de Kang le véritable méchant de Loki ne serait qu’une expérience satisfaisante pour les lecteurs de bandes dessinées. Tout le monde ne connaît pas encore le MCU tout au long des films et des séries télévisées.

Était-ce Loki depuis le début ?

C’est pourquoi nous n’avions pas Mephisto comme méchant dans WandaVision. Cela aurait été une trop grande révélation pour Disney +. Kang fait partie de la même catégorie.

L’autre candidat évident pour le rôle de méchant principal est une variante différente de Loki. L’image ci-dessus vient de Reddit. Un utilisateur a rassemblé diverses scènes des bandes-annonces qui ne font partie d’aucun des cinq épisodes publiés jusqu’à présent. Nous voyons le roi Loki dans l’un d’eux, et c’est un excellent candidat pour le vrai méchant Loki.

Si vous y réfléchissez, c’est logique. Qui de mieux pour avoir conquis la TVA qu’un Loki ? Sans oublier que nous avons vu tant de Lokis jusqu’à présent et que le problème le plus important de TVA semble être cette race particulière d’anti-héros/méchant.

Comme l’épisode 5 nous l’a appris, le président Loki n’a rien à voir avec le protagoniste principal de Loki. Ainsi, le roi Loki pourrait également être une version différente de la variante principale de Loki. Et cela aurait pu être le roi Loki depuis le début. Il a peut-être conquis et contrôlé la TVA, Alioth inclus.

Ce n’est qu’une théorie à ce stade. Une explication différente que les Redditors lancent est que le roi Loki est un avenir non écrit que Kang montre à Loki en échange de son allégeance. C’est le genre de proposition qui pourrait conduire Loki à trahir Sophie. Et cela briserait tous nos cœurs. Mais cette explication nous ramènerait au scénario improbable précédent. Kang est le vrai méchant et le “Oz” que Loki et Sophie sont sur le point d’engager.

Que le vrai méchant de Loki se soit caché à la vue depuis le début ou non, l’épisode 6 dira tout mercredi prochain. Assurez-vous simplement de garder vos attentes sous contrôle.

