La réponse aux prières d’Arsenal est là-bas, et il est en quelque sorte toujours un agent libre – Notre point de vue

in

Photo de Vincent Mignott/DeFodi Images via .

Arsenal a connu le pire départ possible en Premier League, et quelque chose devra changer s’ils veulent faire une bonne saison.

Malheureusement pour les Gunners, c’était encore une fois la même vieille histoire. Une défense molle, une mauvaise organisation et un manque de combat leur ont coûté contre Brentford.

Jamie Carragher l’a le mieux résumé lors de son commentaire sur Sky vendredi dernier.

« Comment décririez-vous la défense d’Arsenal ici ? C’est juste Arsenal. Faible, victime d’intimidation. C’est les hommes contre les garçons. Nouvelle saison, même vieille histoire », a déclaré Carragher.

7 plus grandes substitutions de football de tous les temps

BridTV

4312

7 plus grandes substitutions de football de tous les temps

847093

847093

centre

13872

Et il a raison. Pablo Mari avait l’air perdu et Ben White à ses débuts avait l’air désespéré de trouver un partenaire qui pourrait l’orienter dans la bonne direction et lui donner un coup de main.

Arsenal doit améliorer ce partenariat défensif et, pour ce faire, il devra peut-être puiser dans le marché pour un demi-centre.

Heureusement pour Arsenal, il y a un joueur avec qui ils étaient liés plus tôt cette année qui pourrait être la réponse à leurs prières, et d’une manière ou d’une autre, il est toujours un agent libre.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Nous parlons de Jérôme Boateng.

Les Gunners ont besoin d’un leader à l’arrière. Ils ont besoin de quelqu’un qui va organiser cette ligne de fond, quelqu’un qui sait comment gagner et quelqu’un qui ne laissera en aucun cas que ce soit des « hommes contre des garçons ». Eh bien, que diriez-vous d’un vainqueur de la Coupe du monde avec pas moins de neuf titres de champion à son actif ?

Oui, Boateng n’est plus dans son faste, mais à seulement 32 ans, il a encore beaucoup à donner et il a un CV avec lequel très peu de joueurs peuvent rivaliser.

Il y a peut-être des réserves sur son âge, mais regardez ce que Thiago Silva a fait avec Chelsea la saison dernière à l’âge de 35 ans, ce n’est qu’un chiffre, et quand vous avez besoin d’un joueur comme ça, c’est quelque chose que vous n’avez pas toujours besoin de considérer .

C’est un leader, ayant été capitaine de l’Allemagne à de nombreuses reprises, et il a certainement la mentalité de vainqueur qui manque cruellement à Arsenal.

Il n’est en aucun cas une option à long terme, mais s’il y a un poste sur le terrain où vous voulez un peu d’expérience et de courage, alors c’est au centre.

Boateng a tout ce qu’Arsenal n’a pas actuellement à l’arrière. C’est un tacleur coriace qui ne fuira jamais un défi, et vous pouvez être sûr qu’il tiendra ses coéquipiers responsables lorsque des erreurs sont commises, comme nous l’avons vu vendredi.

Les Gunners ont déjà manifesté de l’intérêt pour lui, et il serait peut-être sage de tenter de le faire venir d’ici la fin de la fenêtre, en particulier sur un free.

Photo de Harry Langer/DeFodi Images via .

Dans d’autres nouvelles, “Très mal”: la légende du PL affirme qu’il est “dérouté” par l’appel de transfert d’Arteta et d’Edu à Arsenal