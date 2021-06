La réponse aux problèmes d’inflation pourrait être sous ce lac poussiéreux

Dans le mercredi Argent intelligent, nous avons plongé en profondeur dans l’histoire de l’inflation de 2021 – et les trois puissantes forces qui la sous-tendent :

Source : Anton Watman/Shutterstock.com

Une nouvelle campagne massive d’assouplissement quantitatif Dépenses publiques hors normes Contraintes majeures de la chaîne d’approvisionnement qui font flamber les prix des matières premières

Mercredi, j’ai utilisé le lac poussiéreux de Folsom en Californie du Nord pour démontrer la sécheresse d’une décennie dans laquelle se trouvait l’inflation avant la reprise post-pandémique.

J’ai dit que je vous montrerais comment ce lac desséché fait partie de la raison pour laquelle nous voyons des prix inflationnistes… et comment, au moins métaphoriquement, cela montre également comment nous pouvons nous protéger – et potentiellement même profiter – des ravages de l’inflation.

Comme je l’ai noté mercredi, le complexe agricole a rejoint le plus grand rallye des matières premières.

Le prix du maïs a doublé, tout comme le prix du soja. Au cours des 60 derniers jours seulement, les matières premières agricoles, telles que représentées par le Bloomberg Agricultural Sub-Index, ont grimpé de 17 %.

Ce qui nous ramène au lac Folsom : le lac autrefois pittoresque au nord-est de Sacramento qui devient un bol de poussière.

“Au lieu d’être au ras de la neige fraîchement fondue”, a rapporté The Sacramento Bee plus tôt cette semaine, “le lac Folsom est le plus sec qu’il ait été au printemps depuis la sécheresse épique de 1977. Les niveaux d’eau sont si bas que des pompes temporaires seront probablement installées pour aider faire sortir l’eau du réservoir sinistré.

Pendant ce temps, le long de la frontière Oregon-Californie, le projet Klamath du gouvernement fédéral est à sec. Chaque année depuis 1907, le projet a alimenté en eau du lac Upper Klamath de l’Oregon les communautés agricoles voisines de Californie.

Mais pas cette année.

Comment le nouveau Dust Bowl a conduit à des amandes chères

De sévères restrictions d’eau comme celles-ci ne sont pas simplement une menace économique sérieuse pour les opérations agricoles; ils contribuent également à la hausse des prix des denrées alimentaires. Sans approvisionnement en eau adéquat, de nombreux agriculteurs s’abstiennent simplement de cultiver. Et ce n’est pas une bonne chose dans un état comme la Californie, qui cultive près de la moitié des fruits, légumes et noix du pays.

Presque toute l’agriculture a soif, bien sûr, mais l’agriculture californienne a particulièrement soif. La culture d’une seule amande nécessite plus d’un gallon d’eau, tandis que la culture d’un seul avocat nécessite 60 gallons ! Évidemment, une grande sécheresse n’est pas utile.

Pour de nombreux agriculteurs californiens, la sécheresse est tout simplement trop difficile à gérer. Même les agriculteurs qui parviennent à supporter les conditions de sécheresse doivent faire face à une batterie de coûts liés à l’eau à long terme, comme investir dans des équipements d’efficacité de l’eau, la réduction de la pollution et des systèmes de recyclage de l’eau.

Ces dépenses sont également inflationnistes. Lorsque vous additionnez le tout, vous obtenez un pot d’amandes à 10 $ et une tomate à 3 $.

« Un rallye des récoltes aux États-Unis rend les denrées alimentaires essentielles considérablement plus chères, et les coûts pourraient bientôt déborder sur les tablettes des épiceries », rapporte Bloomberg. “Le blé, le maïs et le soja, l’épine dorsale d’une grande partie de l’alimentation mondiale, atteignent tous des sommets jamais vus depuis 2013… Le rallye attise les craintes d’inflation alimentaire, car les cultures de base influencent fortement les prix à la consommation pour tout, du pain à la pâte à pizza en passant par la viande et même du soda.

Les signaux inflationnistes provenant d’autres parties du complexe des matières premières ne sont pas moins inquiétants.

En ce qui concerne les métaux industriels, la plupart des initiés du secteur prévoient des déficits d’approvisionnement importants et croissants en métaux clés.

Selon les estimations du groupe CRU, la forte demande de cuivre des industries des véhicules électriques et du stockage d’énergie entraînera un déficit d’approvisionnement annuel de ce métal à 4,7 millions de tonnes d’ici 2030, à moins que l’industrie du cuivre n’investisse au moins 100 milliards de dollars d’ici là.

En attendant, les métaux coûteux continueront d’affluer dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, faisant grimper les prix de nombreux produits, y compris les véhicules électriques « nouvelle génération » comme une Tesla Model S.

Pour tous Tesla Inc. (TSLA) prouesse d’innovation et créativité, l’entreprise ne peut échapper à des problèmes banals comme la hausse des coûts des intrants.

Elon Musk l’a admis récemment lorsqu’il a déclaré que Tesla augmenterait ses prix pour la cinquième fois cette année, “en raison de la pression majeure sur les prix de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie… Les matières premières en particulier”.

Le prix d’un modèle 3 Standard Range Plus, le véhicule le moins cher de Tesla, est passé de 37 000 $ en février à 40 000 $ aujourd’hui.

Étonnamment, cette forte hausse des prix de 8 % pourrait ne pas suffire à compenser la hausse des coûts des intrants. Les prix des principaux métaux qui composent un véhicule électrique à batterie (VEB) montent en flèche. Le tableau ci-dessous raconte l’histoire. Il montre des estimations “au fond de l’enveloppe” des coûts du métal brut d’un modèle S.

Ces augmentations de coûts peuvent sembler peu importantes pour une voiture qui se vend 80 000 $. Mais gardez à l’esprit que Tesla n’a effectivement rapporté que 1 442 $ par véhicule l’année dernière… et que le bénéfice net comprenait des crédits réglementaires égaux à 3 160 $ ​​par véhicule.

La hausse des prix des métaux pourrait réduire suffisamment les marges de Tesla pour effacer complètement les bénéfices.

Clairement, l’inflation n’est pas bonne à grand-chose. Cela réduit les marges bénéficiaires et réduit la valeur de notre épargne. Mais l’inflation peut être une « amie » des actifs durables comme l’immobilier, les matières premières et les métaux précieux. En fait, l’inflation et l’or ont été des « BFF » pendant des siècles. Et ils restent probablement des amis proches aujourd’hui, même à l’ère moderne de la crypto-monnaie.

Ce qui renvoie une fois de plus notre histoire au lac Folsom déshydraté.

La nouvelle ruée vers l’or

Au fur et à mesure que ses eaux se sont asséchées, le lit de son lac a exposé l’antidote à l’inflation : l’or.

Le rivage reculé du lac a révélé les anciennes villes californiennes de la ruée vers l’or de Salmon Falls et de l’île Mormon – des établissements vieux de 170 ans qui abritaient autrefois environ 2 500 colons de la ruée vers l’or. Des vestiges de leur mode de vie sont désormais visibles… tout comme des aperçus occasionnels de l’or qu’ils cherchaient.

Ailleurs en Californie, les niveaux d’eau tombent à des niveaux si bas que plusieurs villes fantômes englouties depuis longtemps surgissent des bas-fonds. Comme ils le font, les prospecteurs modernes obtiennent un nouvel accès aux gisements d’or placérien qui étaient inaccessibles depuis des décennies.

Certains de ces « paniers » des temps modernes tirent encore des pépites et des paillettes d’or des voies navigables historiques de la ruée vers l’or de l’État… et cet or a toujours de la valeur, tout comme en 1849.

Par conséquent, jusqu’à preuve du contraire, je parie que l’or continuera d’offrir une réserve de valeur pour les décennies à venir et je lui fais confiance pour fournir une protection au moins partielle contre tout épisode d’inflation grave.

Oui, je sais, l’ancien métal monétaire est «si hier» et semble totalement hors de propos dans un monde dominé par les merveilles de la crypto-monnaie.

Nombreux sont les apologistes de la nouvelle ère qui méprisent le métal jaune comme un has-be monétaire trop lourd et, bien, trop physique pour fournir une réserve de valeur dans un monde numérique.

Mais je soupçonne que la «relique barbare» possède encore une certaine pertinence à l’ère moderne… peut-être même une pertinence inversement corrélée aux crypto-monnaies !

Cela dit, la plupart d’entre nous ne veulent pas s’entasser pendant des heures sur les ruisseaux californiens pour acquérir de l’or. Nous préférons l’acheter à Wall Street.

Salutations,

Eric Fry

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait, directement ou indirectement, aucune position sur les titres mentionnés dans le présent

