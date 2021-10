La réponse brillante de Joc Pederson sur la façon dont les Braves remportent les World Series

Le voltigeur des Braves d’Atlanta, Joc Pederson, disputera sa troisième Série mondiale en quatre ans lorsque le premier match débutera mardi soir contre les Astros de Houston.

Pederson était avec les Dodgers de Los Angeles lorsqu’il est apparu dans la Série mondiale 2018 et a gagné avec les Dodgers la saison dernière dans la Série mondiale 2020. On lui a demandé lundi soir ce que les Braves devaient faire pour remporter leur premier championnat depuis 1995 et a offert de sages conseils.

Joc Pederson des Braves d'Atlanta célèbre après avoir frappé un circuit de deux points lors de la quatrième manche du match 2 de la série de championnats de la Ligue nationale de baseball contre les Dodgers de Los Angeles le dimanche 17 octobre 2021 à Atlanta.

« Marque plus de points que l’autre équipe », a déclaré Pederson, via Sports Illustrated.

Assez simple.

Les Braves ont acquis Pederson des Cubs de Chicago au milieu de la saison. Il faisait partie de la roue et du sort des Braves après la chute de Ronald Acuna Jr. avec une blessure au genou mettant fin à la saison. Non seulement Atlanta a échangé pour Pederson, mais ils ont également eu Eddie Rosario et Adam Duvall.

Le voltigeur droit des Braves d'Atlanta, Joc Pederson, regarde pendant l'entraînement au bâton le lundi 25 octobre 2021 à Houston, en préparation du match 1 des World Series de baseball demain entre les Astros de Houston et les Braves d'Atlanta.

Depuis qu’il a rejoint Atlanta, Pederson a battu .249 avec un .752 OPS, sept circuits et 22 points produits.

MLB.com a noté que si Pederson remportait les World Series avec les Braves, il serait le neuvième joueur de tous les temps de la MLB à remporter deux World Series lors de saisons consécutives avec deux équipes différentes. Ben Zobrist, Jake Peavy, Ryan Theriot, Jack Morris, Don Gullett, Bill Skowron, Clem Labine et Allie Clark sont les autres.

Eddie Rosario des Braves d'Atlanta, à droite, est félicité par Joc Pederson des Braves d'Atlanta après avoir frappé un circuit de deux points en neuvième manche contre les Dodgers de Los Angeles lors du match 4 de la série de championnats de la Ligue nationale de baseball le mercredi 20 octobre 2021, à Los Angeles.

Les Braves et les Astros jouent le match 1 mardi soir à 20 h 09 HE.