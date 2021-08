La réponse brutalement honnête de Rachel Nichols à ESPN l’annulant

Les retombées en cours du bœuf de Rachel Nichols avec Maria Taylor ont pris une nouvelle tournure mercredi lorsque ESPN a choisi d’annuler ‘The Jump’ pour retirer Nichols de la programmation de la NBA.

Il y a plusieurs mois, l’audio a fui de Nichols, se plaignant que son collègue d’ESPN de l’époque, Taylor, empiétait sur son territoire dans l’entreprise.

Même si Nichols a été enregistrée sans son consentement, elle est rapidement apparue comme une sorte de méchante aux yeux de nombreux membres de la communauté des observateurs de la NBA. Même Taylor, qui a depuis quitté ESPN, semble continuer à garder rancune.

Les retombées de toute la situation ont été intenses. Kevin Durant a brûlé la Terre sur Nichols à la suite, et des rumeurs bizarres ont commencé à couler au sujet du journaliste marié d’ESPN impliqué dans des relations amoureuses avec des stars de la NBA. C’est devenu très moche, très vite.

Mercredi, les choses ont finalement atteint leur conclusion logique lorsque le vice-président principal d’ESPN, David Roberts, a confirmé à John Ourand du Sports Business Journal que Nichols était officiellement retiré des airs.

“Nous avons mutuellement convenu que cette approche concernant notre couverture NBA était la meilleure pour toutes les personnes concernées”, a déclaré Roberts. « Rachel est une excellente reporter, animatrice et journaliste, et nous la remercions pour ses nombreuses contributions à notre contenu NBA. »

Nichols a ensuite publié sa réponse sur Twitter.

“Je dois créer tout un spectacle et passer cinq ans à passer du temps avec certaines de mes personnes préférées ️ à parler de l’une de mes choses préférées 🏀 Un éternel merci à nos incroyables producteurs et à notre équipe – The Jump n’a jamais été conçu pour durer éternellement, mais c’était certainement le cas amusant. 😎 Plus à venir », a-t-elle tweeté.

Reste à savoir où vont toutes les parties impliquées. Nichols, bien qu’elle soit détestée par certains, a toujours de grands fans dans la communauté NBA. Après avoir remporté son tout premier titre NBA, Giannis Antetokounmpo a fait tout son possible pour lui offrir un cadeau spécial.

Il ne serait vraiment pas du tout surprenant de voir Nichols rebondir et retomber sur ses pieds le plus tôt possible.

