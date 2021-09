La réponse cryptique de CJ McCollum aux rumeurs commerciales de Blazers

in

Damian Lillard a clairement indiqué qu’il n’était pas satisfait de la façon dont les Portland Trail Blazers se sont comportés en agence libre cette année.

Le joueur de 31 ans voulait que son équipe sorte et lui apporte de l’aide ; Ils n’ont pas réussi à le faire.

L’actif commercial le plus important et le plus appétissant à la disposition de Portland en ce moment est le deuxième meilleur joueur de l’équipe, CJ McCollum.

Pour cette raison, chaque fois que les discussions portent sur «l’amélioration» des Blazers et «l’ajout de talents», en particulier lorsque Lillard est celui qui fait avancer cette conversation, il est difficile de la considérer comme autre chose qu’une poussée implicite que McCollum reçoit.

Lundi, McCollum est apparu dans l’émission Jalen & Jacoby d’ESPN pour couvrir une myriade de sujets. Là-bas, il a été pressé concernant son avenir à Portland au milieu de rumeurs commerciales. À ce stade, il a offert une réponse cryptique.

“Je pense de la même manière que je le fais toujours, mec”, a déclaré McCollum. «Je contrôle ce que je peux contrôler – continuer à travailler sur mon jeu, continuer à profiter de mes étés, essayer de m’améliorer… Et se présenter et faire votre travail.

«Ça va être ce que ça va être à la fin de la journée. Je suis heureux dans ma situation. J’ai pu continuer à trouver des moyens de m’améliorer et de nous aider à participer aux séries éliminatoires huit années consécutives, six années consécutives en tant que partant et j’ai hâte de relever le défi d’essayer de revenir aux séries éliminatoires cette saison à venir.

Mis à part la conclusion d’un accord de 90 millions de dollars sur cinq ans avec Norman Powell, les Blazers n’ont rien fait au cours des derniers mois. En conséquence, il est difficile d’imaginer un scénario où ce groupe accomplit quelque chose de plus cette année qu’il ne l’a fait au cours des dernières saisons.

Au cours de l’intersaison, Lillard a offert une sorte d’ultimatum aux Blazers. À ce jour, ils n’ont rien fait à ce sujet. S’ils choisissent de changer de cap, le trading de McCollum semble être le premier domino qui va tomber.

Heureusement, il semble que McCollum prenne cette compréhension dans la foulée.

Le joueur de 29 ans sera-t-il définitivement déplacé à un moment donné cette année? Il est impossible de le dire avec certitude. Les chances que cela se produise sont-elles plus élevées que jamais auparavant? Oui.

