La réponse cryptique de DeMar DeRozan à son adhésion aux Lakers

DeMar DeRozan est sur le point de devenir un agent libre cette intersaison et aura la possibilité de rejoindre n’importe quelle équipe de son choix. Lorsqu’il décide enfin d’une destination, il peut soit signer directement avec cette franchise, soit lui et les Spurs de San Antonio peuvent voir si une signature et un échange sont réalisables.

La semaine dernière, Broderick Turner du Los Angeles Times a rapporté que DeRozan était intrigué par la perspective de rejoindre les Los Angles Lakers.

“DeRozan, qui a joué à Compton High et à l’USC, a intérêt à rentrer chez lui pour jouer pour les Lakers, même si c’est pour moins que les 27,7 millions de dollars qu’il a gagnés la saison dernière à San Antonio, selon des personnes non autorisées à parler publiquement sur le question », a-t-il écrit.

Pour le moment, les Lakers n’ont que cinq joueurs sous contrat : LeBron James, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et Marc Gasol. De plus, l’équipe a une option sur Alfonzo McKinnie qui sera vraisemblablement récupérée et Montrezl Harrell a une option de joueur que, malgré ses publications en colère sur les réseaux sociaux, il semble intéressé à reprendre.

Le bavardage autour de DeRozan rentrant à Los Angeles est devenu si fort ces derniers jours que le joueur de 31 ans lui-même a choisi de s’exprimer.

Dans un message quelque peu cryptique, DeRozan a tweeté :

👨🏽💻 – DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) 24 juillet 2021

Qu’est-ce que cela signifie précisément ? C’est n’importe qui deviner.

Le chemin vers DeRozan venant aux Lakers est en fait assez clair. LA et les Spurs ont mis en place le cadre d’un commerce à succès, et finaliser les détails restants ne serait pas particulièrement difficile.

La fille du propriétaire des Bucks a décidé de faire entrer 2021 en beauté en se déshabillant tous. https://t.co/UgzhEEna4o – Jeu 7 (@game7__) 7 janvier 2021

L’année dernière, DeRozan a disputé 61 matchs avec les Spurs et a récolté en moyenne 21,6 points et 4,2 rebonds et un sommet en carrière de 6,9 ​​passes décisives par sortie. Il fournirait immédiatement aux Lakers la troisième option dont ils ont désespérément besoin, tout en s’intégrant parfaitement aux côtés de James et Davis.

Cet accord sera-t-il finalement conclu ? Il est impossible de le dire avec certitude. Devrait-il? Absolument.

En rapport: Tyler Herro devient honnête à propos de l’avenir de la chaleur après le drame de Bam Adebayo