La réponse de Biden à propos de ce qu’il fait pour aider les interprètes afghans est juste une honte – RedState ⋆ .

Les gens ont fait pression pour obtenir une réponse sur ce que le gouvernement fédéral va faire pour aider les milliers d’interprètes afghans qui ont travaillé avec nos militaires et dont la vie est en danger en Afghanistan alors que les États-Unis se préparent à se retirer. Ils mettent leur vie en danger pour aider l’Amérique et maintenant l’Amérique a le devoir de s’assurer qu’ils sont en sécurité.

J’ai écrit à propos de ce problème en mai, notant que nous n’avions qu’un délai limité pour les faire sortir et que la fenêtre se fermait rapidement. Le retrait final est maintenant prévu pour le mois prochain, mais comme les États-Unis se sont retirés de diverses réponses et que les talibans les ont repris, cela rend la situation plus difficile pour les sauver et met les interprètes en danger.

« Ils sont pourchassés en ce moment même. Ils me contactent, ces interprètes, paniqués », a déclaré le représentant Mike Waltz (R-FL) en mai alors que la situation était déjà désastreuse. Waltz était un béret vert qui a servi en Afghanistan.

Des vétérans comme Waltz demandent des réponses depuis des mois.

Alors, la situation a-t-elle évolué depuis ? Le gouvernement a-t-il un plan pour les faire sortir?

Joe Biden a été interrogé à ce sujet aujourd’hui. On lui a demandé pourquoi les interprètes ne pouvaient pas être évacués vers les États-Unis pour attendre que leurs visas soient traités de la manière que Biden a maintenant autorisé à se produire pour les étrangers illégaux à la frontière sud qui demandent l’asile. De toute évidence, leur vie est en danger s’ils restent en Afghanistan et ils ont sans aucun doute droit à l’asile.

La réponse de Biden ? “Parce que la loi ne permet pas que cela se produise”, a répondu Biden.

Biden : « La loi n’autorise pas » les interprètes afghans à venir en Amérique comme le font les immigrés de l’autre côté de la frontière sud pic.twitter.com/KxF2sUZLTo – Tom Elliott (@tomselliott) 8 juillet 2021

Donc « la loi » ne permet pas que cela se produise malgré les engagements que nous avons pris envers les interprètes, malgré leur service, et malgré le fait qu’ils ont réellement besoin d’asile car sinon ils seront tués par les talibans. Mais Biden laisse entrer des étrangers illégaux au hasard qui n’ont rien fait de tout cela simplement parce qu’ils déclarent « l’asile » après leur entrée illégale. Est-ce juste moi, ou est-ce une réponse insensée? «La loi» ne permet pas aux étrangers illégaux d’affluer, mais Joe Biden ne semble pas se soucier de la loi en ce qui concerne la frontière sud. Il ne le laisse pas l’empêcher de faire ce qu’il veut. Des règles différentes selon les récits politiques des démocrates.

« Et c’est pourquoi nous demandons au Congrès d’envisager de modifier la loi. Mais en attendant, nous pouvons garantir leur sécurité s’ils souhaitent partir en les emmenant dans des pays tiers », a déclaré Biden, trébuchant ensuite sur le reste de sa peine et perdant de nouveau la trace de ce qu’il essaie de dire.

Attendons donc plus longtemps que le temps presse et que les talibans s’emparent de plus de territoire et tuent plus de personnes. Bien que Biden au moins semble maintenant se rendre compte qu’il y a un problème qui doit être résolu (après l’avoir ignoré pendant des mois) et ils parlent d’envoyer des gens vers des pays tiers en Asie centrale “à partir de ce mois-ci”. Mais ils ne semblent pas s’être installés dans des pays tiers spécifiques ni sur le nombre de personnes dont ils auraient besoin pour sortir. Il a été souligné qu’il est « encore tôt » dans la planification et qu’« aucune décision n’a été prise ». Pourquoi la sécurité et l’évacuation de ces interprètes ne font-elles pas partie intégrante du plan ?

Pouvons-nous déjà arrêter les vagabondages et les faire sortir maintenant ? Ou devons-nous les envoyer par avion au Mexique et les laisser traverser ?