La réponse de Bill Gates à la relation avec Jeffrey Epstein fait sourciller

Bill Gates a récemment donné un entretien avec PBS dans une interview approfondie. Au cours de la conversation, le magnat des affaires a été interrogé sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Gates a été poussé par les médias pendant des années depuis le début du scandale Epstein. Epstein se serait suicidé en prison pour trafic sexuel d’enfants en 2019.

Selon la rumeur, Gates aurait espéré qu’un lien étroit avec Epstein l’aiderait à obtenir un prix Nobel, selon Business Insider.

L’animatrice de PBS Newshour, Judy Woodruff, a demandé à Gates ce qu’il savait d’Epstein lors de leurs réunions et quand il a découvert les allégations contre lui. « Y a-t-il une leçon pour vous ou pour quelqu’un d’autre qui regarde ça ? » Woodruff a demandé. Gates a répondu: “Eh bien, il est mort, alors…” avec un sourire. Il a également ajouté: “en général, vous devez toujours être prudent.”

Une source a révélé que Gates, plus que tout, voulait le prix Nobel de la paix. “Je pense qu’il a finalement été déçu que cela n’ait pas fonctionné”, a déclaré la source, selon BI.

Gates dit que son lien avec Epstein n’est pas ce que beaucoup supposent. Il avoue cependant avoir “dîné avec lui” qu’il regrette. Par Gates, il a assisté aux dîners et aux réunions parce qu’Epstein avait des relations avec d’autres personnes qui pouvaient faire un don à des causes qui lui étaient chères. “Ces réunions étaient une erreur et n’étaient pas ce qu’il prétendait, et je les ai interrompues”, insiste Gates.

Gates a minimisé sa relation avec Epstein pendant un certain temps. Il a déclaré à Anderson Cooper qu’il avait commis une “énorme erreur” en essayant de nouer une quelconque forme de relation avec Epstein. Leur relation remonte au moins à 2011. Selon le New York Times, Gates a rencontré Epstein à plusieurs reprises entre 2011 et 2014. S’il est vrai que Gates a commencé à nouer une relation avec Epstein en 2011, leur première connexion a eu lieu trois ans après qu’Epstein a été reconnu coupable d’avoir sollicité la prostitution d’un mineur.