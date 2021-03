Stipe Miocic entre dans le plus grand territoire de tous les temps en ce qui concerne les poids lourds de l’UFC.

Ce samedi à l’UFC 260, Miocic défend sa couronne contre l’effrayant Francis Ngannou pour la deuxième fois après sa victoire emphatique contre lui en 2018.

. – Contributeur

Miocic a conservé son titre contre Ngannou en 2018 et une revanche est enfin prévue pour l’UFC 260

La croisade vers la gloire du joueur de 38 ans, cependant, a commencé deux ans plus tôt avec un KO au premier tour de l’ancien champion Andrei Arlovski à l’UFC 195.

Dès que Miocic a marqué l’arrivée, il a couru là où le président de l’UFC Dana White était assis au bord de la cage et a crié à plusieurs reprises pour son tir au titre des poids lourds.

«Mes émotions devenaient folles», a expliqué Miocic à propos de sa confrontation avec White. «Je veux une chance pour ce titre, c’est tout ce pour quoi j’ai travaillé. Je m’en fiche plus. Je veux mon coup, je sais que je peux gagner cette ceinture et la ramener à Cleveland.

White a obligé Miocic et lui a donné une chance lors de son prochain combat quatre mois plus tard.

«Qui diable allait lui dire non? Il était comme un psychopathe – bien sûr, je n’allais pas dire non », a déclaré White par la suite.

Fabricio Werdum était l’homme à la ceinture et comme si le combattre n’était pas assez dur, il a dû l’affronter dans son pays d’origine, le Brésil.

Mais Miocic a stupéfié tout le monde en marquant un autre KO au premier tour et il n’a jamais regardé en arrière.

Il possède maintenant les défenses de titre poids lourds les plus consécutives à trois et la plus grande au total à quatre en deux règnes. Il a terminé une trilogie fantastique avec Daniel Cormier – dont il est sorti top 2-1 – et a battu Alistair Overeem, vengé une défaite face à l’ancien champion Junior Dos Santos et battu le redoutable Ngannou.

Miocic a défendu son titre des poids lourds quatre fois en deux règnes

Désormais double champion, s’il bat Ngannou pour la deuxième fois, il met en place un affrontement titanesque avec le poids léger GOAT Jon Jones.

Une victoire là-bas le consoliderait vraiment comme le plus grand poids lourd de tous les temps et le placerait peut-être dans la discussion comme le meilleur de tous les temps, une conversation dans laquelle Jones réside certainement.

Ngannou représente un obstacle très sérieux, mais Miocic a prouvé qu’il savait comment diriger le Camerounais auparavant.

Si nous pouvons atteindre le plus grand poids lourd de tous les temps contre le plus grand poids lourd de tous les temps, alors l’héritage sera vraiment défini.