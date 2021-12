La réponse de Drew Brees aux Saints demandant son intérêt pour le retour

Les Saints de la Nouvelle-Orléans sont actuellement dans une situation difficile au poste de quart-arrière. Jameis Winston est déjà absent pour la saison avec une blessure au LCA, et avant le match de lundi soir de la Nouvelle-Orléans avec les Dolphins, les quarts Taysom Hill et Trevor Siemian ont été ajoutés à la liste de réserve/COVID-19.

Rien de tout cela n’est idéal pour les Saints alors qu’ils recherchent cette dernière place en séries éliminatoires de la NFC. C’est apparemment arrivé au point où l’entraîneur-chef Sean Payton a tendu la main à un visage familier : Drew Brees.

Mais il est sûr de dire que le quart-arrière de longue date des Saints profite de sa retraite. Il avait à peu près la meilleure façon de dire : « Merci, mais non merci ».

Selon Nick Underhill, journaliste de WWL-TV Saints, les Saints ont contacté Brees pour évaluer son intérêt à revenir. Brees a évidemment répondu avec une photo de lui en train de jouer au golf.

Alors, oui, c’est probablement un non.

Brees a pris sa retraite à la fin de la saison 2020 et a fait partie de l’émission d’avant-match Football Night in America de NBC. On ne sait pas à quel point les Saints étaient sérieux dans le fait de ramener Brees pour la dernière ligne droite, mais cela aurait été une situation difficile pour le joueur de 42 ans de se lancer – entre les protocoles COVID et la liste des Saints épuisée.

Alors maintenant, le quart recrue Ian Book se prépare à jouer lundi soir pour les Saints. La Nouvelle-Orléans a également fait appel à Blake Bortles pour soutenir Book.

Brees appréciera plutôt le parcours de golf. Cela valait la peine d’essayer, cependant.