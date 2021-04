La réponse de Facebook à l’annonce de samedi d’une énorme fuite de données était si horrible – .

Lundi s’annonçait déjà comme une journée d’actualités animée pour les journalistes techniques. C’est à ce moment que le prochain épisode de Sway, le podcast de Kara Swisher du New York Times, sera disponible à l’écoute, le nouveau sujet de l’interview n’étant nul autre que le PDG d’Apple, Tim Cook.

Swisher a annoncé vendredi sur Twitter que la conversation avec Cook couvrirait tout, du drame de l’App Store autour de Parler à la querelle du fabricant d’iPhone avec Facebook – ce dernier, samedi, a par inadvertance remis à Cook encore plus de munitions à utiliser contre le géant des réseaux sociaux alors qu’il continue à faire valoir que Facebook est horrible. Au cas où vous n’en auriez pas entendu parler, il y a eu une autre énorme fuite de données sur Facebook, comprenant des informations personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs Facebook de 106 pays. Ces données ont été publiées dans un forum de piratage, selon un rapport d’Insider, c’est-à-dire – si vous avez un compte Facebook, il y a de fortes chances que vos données aient à nouveau été exposées à des pirates informatiques, y compris tout de votre numéro de téléphone à votre email adresse, anniversaire, nom complet, etc.

L’un des grands dangers d’une fuite comme celle-ci est que les pirates et autres acteurs malveillants peuvent utiliser ces informations pour essayer d’accéder à votre compte Facebook, et franchement à tous les autres comptes, maintenant qu’ils disposent d’une abondance d’informations sur vous. Ils peuvent essayer de réinitialiser votre mot de passe, par exemple, et l’utiliser pour causer toutes sortes d’autres méfaits.

Sur Twitter, la porte-parole de Facebook, Liz Bourgeois, a répondu à une poignée d’articles de presse et de publications sur cette fuite en tweetant la même déclaration en deux phrases: «Il s’agit d’anciennes données précédemment rapportées en 2019. Nous avons trouvé et corrigé ce problème en août 2019. . »

En d’autres termes, Facebook est responsable du fait que quelques centaines de millions d’utilisateurs ont à nouveau divulgué leurs données (sérieusement, combien de fois est-ce maintenant?), Mais ne vous inquiétez pas, c’est bien – ils ont résolu le problème il y a longtemps. Non pas que cela fasse quoi que ce soit pour aider à éliminer les fuites de données qui sont maintenant entre les mains des pirates, mais, hé, Facebook a fait sa part!

Il s’agit d’anciennes données précédemment rapportées en 2019. Nous avons trouvé et résolu ce problème en août 2019. – Liz Bourgeois (@Liz_Shepherd) 3 avril 2021

Naturellement, de nombreuses personnes ont trouvé cette réponse insatisfaisante du point de vue monumentale.

« Corrigé comment? » quelqu’un a tweeté en réponse. « Il est clair que les données sont toujours disponibles. » « Comment changer ma date de naissance? » lit une autre réponse. De plus, «J’ai le même e-mail depuis une décennie. J’adore ces réponses dédaigneuses. Et: « Vous êtes responsable de la communication pour @Facebook et voici votre réponse !? Que diriez-vous de «nous sommes profondément désolés que vos données aient été exposées une deuxième fois. Veuillez contacter notre équipe CS et nous vous aiderons à restaurer et à protéger votre compte. » Essayez juste plus fort!

Inutile de dire que tout cela aidera à éclairer encore plus tout ce que Cook dit à propos de Facebook lors de ce qui promet d’être une longue et approfondie interview avec Swisher lundi. Voici quelques-uns des commentaires de Cook sur Facebook que Swisher a déjà partagés lors de la prochaine interview:

«Tout ce que nous faisons, Kara, c’est de donner à l’utilisateur le choix d’être suivi ou non», a déclaré Cook à un moment donné pendant le podcast, une référence aux changements iOS qui rendront plus difficile pour Facebook de récupérer des données sur ce que font ses utilisateurs sur le Web. «Et je pense qu’il est difficile de contester cela. J’ai été – j’ai été choqué qu’il y ait eu un refus à ce point.

Et puis, quand Swisher lui demande comment il pense que cela pourrait avoir un impact sur les résultats de Facebook, le PDG d’Apple réduit le boom. «Ouais, Kara, je ne suis pas concentré sur Facebook. Alors je ne sais pas.

