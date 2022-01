La réponse de Google aux Ray-Ban Stories de Meta serait en préparation

Google pourrait passer à la vitesse supérieure après l’acquisition de la société de lunettes AR, North, l’année dernière. Le géant de la recherche travaillerait désormais sur « une nouvelle itération de lunettes intelligentes ».

Selon un rapport du New York Times, Google mise sur son acquisition de North pour sauter dans le train AR (via Android Police). Le géant de la technologie basé à Mountain View a acheté la startup canadienne à l’été de l’année dernière, apparemment dans le but de prendre pied sur le marché des lunettes intelligentes après l’échec de son projet Google Glass.

Avant le rachat, North vendait les lunettes connectées Focals. Cependant, la société a interrompu les ventes des Focals de première génération en décembre 2019, probablement en raison d’une mauvaise réception du marché. Il a ensuite commencé à taquiner les Focals de deuxième génération, bien que cela ait depuis été abandonné à la suite de son acquisition par Google.

Google n’est pas la seule entreprise à avoir récemment fait des percées dans l’espace portable AR. Meta a récemment collaboré avec Ray-Ban pour lancer Ray-Ban Stories, une paire de lunettes intelligentes qui peuvent prendre des photos et des vidéos comme Snap’s Spectacles.

Pour le moment, les informations sur le nouveau projet AR sont limitées. Cependant, avec Google récemment à la recherche de personnes pour rejoindre sa nouvelle équipe AR et le développement d’un système d’exploitation AR, il est clair que le géant de la technologie entre dans le métavers.

Cependant, il reste à voir si le nouveau projet de Google se traduira par du matériel grand public en 2022.

