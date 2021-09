La réponse de Ja Morant en 3 mots aux critiques de LeBron James

La star des Los Angeles Lakers LeBron James est le meilleur joueur de la NBA et sans doute le plus grand talent de sa génération. En tant que tel, au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus à l’aise pour dire ce qu’il pense.

Qu’il se moque de divers joueurs des Los Angeles Clippers ou qu’il se batte pour son fils Bronny, James le garde généralement assez réel.

C’était plus pareil cette semaine.

James est un passionné des médias sociaux et, en tant que tel, il suit de près ce que ses frères de la NBA publient en ligne.

Une chose en particulier a attiré son attention et a vraiment commencé à l’agacer.

Naturellement, cela a conduit à de nombreuses conversations – y compris une pesée de la star de Memphis Grizzlies Ja Morant.

ouais réponds à ça… https://t.co/46EEEts5tX – Ja Morant (@JaMorant) 18 septembre 2021

Alors que James et Morant pourraient évidemment faire référence à n’importe qui avec cette critique, il y a certainement un gars qui vient immédiatement à l’esprit sur le front “pratique ce qu’il ne fait pas dans les jeux”.

Quoi qu’il en soit, c’est toujours amusant quand James se déchaîne sur ses coéquipiers. Il est l’un des rares gars de la NBA à avoir mérité le droit de le faire, donc chaque fois que cela se produit, c’est un événement à ne pas manquer.

