Jake Gyllenhaal a attiré beaucoup d’attention ce mois-ci pour la résurgence de la chanson de Taylor Swift « All Too Well », qui aurait pour thème leur rupture. Selon un rapport d’E! Les nouvelles, la chanson, le nouveau clip et toutes les spéculations des fans sont complètement hors du radar de Gyllenhaal. Espérons que cela ne rend pas encore plus furieux les fans.

« Jake ne s’intéresse à rien de tout cela », a déclaré une source proche de Gyllenhaal. « Il ne lit pas les potins et n’y prête aucune attention. Il vit sa vie et se concentre sur lui-même. Il ignore tout le bruit. » Pour ceux qui rattrapent leur retard, Gyllenhaal et Swift sont sortis ensemble pendant environ trois mois en 2010, et « All Too Well » était sur l’album Red de Swift en 2012. À l’époque, on supposait qu’il s’agissait de Gyllenhaal sur la base de quelques indices contextuels, et la nouvelle version étendue de la chanson laisse tomber des indices encore plus forts.

Swift a réenregistré Red dans son intégralité pour une nouvelle version appelée Red (Taylor’s Version). La chanteuse avait besoin de réenregistrer toute sa vieille musique pour échapper à son ancien contrat d’enregistrement, et elle en a profité pour renforcer « All Too Well » en une ballade de 10 minutes, ainsi qu’un court métrage de 15 minutes avec Sadie Sink. et Dylan O’Brien.

Les nouveaux couplets et le court métrage regorgent d’œufs de Pâques laissant entendre que le sujet de la chanson est Gyllenhaal, avec des fans disséquant les paroles et les reliant à la vie réelle. Comme les personnages de la chanson, Swift et Gyllenhaal avaient un énorme écart d’âge entre eux, et la chanson mentionne une « actrice » que certains ont supposé être la sœur de Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal.

Swift n’a jamais confirmé ou démenti la théorie des fans selon laquelle cette chanson – et l’ensemble de l’album Red – parle de Gyllenhaal. Elle a dit qu’elle avait entendu parler du sujet des chansons dans une interview de 2013 avec le New York Magazine.

« Il m’a dit : ‘Je viens d’écouter l’album, et ce fut une expérience vraiment douce-amère pour moi. C’était comme parcourir un album photo.’ C’était bien », se souvient-elle. « Plus sympa que, comme, les e-mails délirants et fous que j’ai reçus de ce mec. »

Swift réenregistre toute sa propre musique à partir des six albums studio qu’elle a réalisés avec Big Machine Records. À l’expiration de ce contrat, le label a été vendu à la société Ithaca Holdings de Scooter Braun, avec tous les enregistrements originaux de la musique de Swift. Les copies à vendre ne sont faites qu’à partir de ces enregistrements maîtres, donc bien que Swift puisse avoir les droits de création sur cette musique, elle ne peut pas avoir le contrôle commercial de leur sortie sans les maîtres. Braun aurait demandé 300 millions de dollars en échange des maîtres et lui aurait demandé de signer un accord de non-divulgation promettant de ne plus jamais dire du mal de lui en public.

Au lieu de cela, Swift réenregistre ses six premiers albums, revisitant ainsi des chansons vieilles d’une décennie et demie. Jusqu’à présent, les fans semblent penser que le processus porte des fruits intéressants.