La réponse de Jen Psaki à Israël nivelant le bâtiment du Hamas / des médias montre à quel point ils sont perdus – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons signalé précédemment, Israël a nivelé un bâtiment qui était partagé par divers médias, dont l’AP et Al Jazeera, et le Hamas.

Ils ont donné aux médias environ une heure pour sortir avec un préavis suffisant, puis ils ont enlevé le bâtiment.

6 / Tous les bâtiments à plusieurs étages visés par les FDI ont été utilisés à des fins militaires dans chaque bâtiment. – Forces de défense israéliennes (@IDF) 15 mai 2021

Après avoir averti à l’avance les civils et avoir eu le temps d’évacuer, des avions de combat de Tsahal ont frappé un bâtiment à plusieurs étages contenant des moyens de renseignement militaire du Hamas. Le bâtiment contenait des bureaux de médias civils, derrière lesquels le Hamas se cache et utilise délibérément comme boucliers humains. pic.twitter.com/zeDjEquePD – Forces de défense israéliennes (@IDF) 15 mai 2021

Les médias se sont ensuite retournés, demandant comment Israël osait frapper le bâtiment? Mais comme mon collègue Bonchie l’a fait remarquer, ce n’est vraiment pas la bonne question ici. La bonne question est de savoir pourquoi les médias sont-ils dans le même bâtiment que le Hamas? Pourquoi ont-ils effectivement agi comme des boucliers humains pour eux? Soit ils sont incroyablement ignorants et ne savent pas qu’ils sont dans le même bâtiment (dans ce cas, remettez leurs cartes en tant que médias), soit ils le savaient et étaient d’accord pour qu’ils soient là, auquel cas il y a un plus gros problème là-bas. .

Ainsi, lorsque les médias ont fait pression sur l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, pour une réponse à l’incident, de quel côté pensez-vous que Psaki semblait prendre? Indice: elle n’a pas sauté à la défense immédiate d’Israël, comme elle aurait dû.

Nous avons fait savoir directement aux Israéliens que garantir la sûreté et la sécurité des journalistes et des médias indépendants est une responsabilité primordiale. – Jen Psaki (@PressSec) 15 mai 2021

Vous n’êtes pas obligé de faire cela, Israël a déjà assuré leur sécurité en leur disant de sortir. Pourquoi ne dites-vous pas aux médias de ne pas être des boucliers humains pour le Hamas? Cela semble être ce dont nous avons besoin ici. Que diriez-vous de communiquer avec le Hamas pour ne pas mettre en danger les médias en étant dans le même bâtiment avec eux?

Sachant qu’aucun média n’a été blessé dans cela, il faut se demander quel était le plus grand intérêt de ce tweet de Psaki? En plus d’essayer de donner une mauvaise image d’Israël dans le processus alors qu’il avait parfaitement le droit de répondre aux attaques terroristes? Vous n’obtenez pas un bye de l’attaque en utilisant les médias comme couverture pour vos actions terroristes.

Le régime Biden a déjà été faible dans sa réponse à ce sujet, Psaki ne répondant pas si nous aiderions à reconstituer les capacités défensives israéliennes, tout en disant que nous soutiendrions Israël.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden aiderait Israël à reconstituer ses capacités défensives, la secrétaire de presse Jen Psaki refuse de répondre pic.twitter.com/Noc84sZQBb – RNC Research (@RNCResearch) 14 mai 2021

Les gens avaient beaucoup de bonnes questions à poser à Psaki à propos de son tweet. Et certaines personnes à gauche étaient dérangées qu’elle n’ait pas plus de reproche à Israël, montrant à quel point ils sont vraiment tordus à ce sujet.

Avez-vous également communiqué directement à Al Jazeera et à AP pourquoi ils étaient d’accord pour partager des bureaux avec le Hamas, un groupe terroriste désigné par les États-Unis, alors qu’ils utilisaient ce même bâtiment pour stocker des armes et utiliser des locaux comme rampe de lancement pour tirer des roquettes sur Israël? – Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) 15 mai 2021

un peu tard – Chelsea E. Manning (@xychelsea) 15 mai 2021

Le journalisme n’est pas un crime. – Javeria Siddique (@javerias) 15 mai 2021